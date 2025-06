Entro il 30 giugno i giallorossi dovranno chiudere una cessione per motivi di bilancio. Non c'è nessuna intenzione di privarsi di Svilar, che ha convinto piazzandosi tra i migliori portieri del campionato. Si allontana anche la partenza di Angelino all'Al-Hilal, trasferimento saltato dopo che il club saudita è sempre più vicino al milanista Theo Hernandez. Ecco quindi che il principale giocatore da 'sacrificare' sembra essere Ndicka, difensore ivoriano per il quale la Roma è disposta ad ascoltare eventuali offerte