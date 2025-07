Nel video Matteo Barzaghi fa il punto sulla clausola rescissoria nel contratto di Denzel Dumfries. L'esterno olandese potrà trasferirsi all'estero per una cifra pari a 25 milioni di euro fino al prossimo 31 luglio (con il Mondiale per Club le scadenze per quest'anno si spostano). Questa clausola è stata inserita nell'ambito dell'accordo dello scorso settembre tra l'Inter e il giocatore, per il prolungamento fino al 2028

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE