Galatasaray e Napoli continuano a trattare per il cartellino di Osimhen. Gli azzurri hanno chiesto delle garanzie bancarie al club turco, che ha chiesto tempo ma ha assicurato di riuscire ad averle. Per il momento, però, non sono ancora arrivate. Non c'è una scadenza ben precisa ma al tempo stesso anche l'Al Hilal ha fatto un'offerta importante per il cartellino dell'attaccante nigeriano

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE