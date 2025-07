La Roma si avvicina a grandi passi verso Wesley. Vicino l'accordo con il Flamengo per l'esterno destro dopo un'offerta da 30 milioni totali (25 milioni come parte fissa, più 5 di bonus). Massara e Boto (ds del club brasiliano) sono in contatto continuo con il Flamengo che ha di fatto accettato la proposta giallorossa. Per l'annuncio manca solamente che il club brasiliano trovi il sostituto di Wesley, ma si punta a chiudere nei prossimi giorni

