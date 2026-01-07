Ieri il silenzio rumoroso di Gasperini, oggi il vertice di mercato con la proprietà. L’allenatore giallorosso ha incontrato Ryan Friedkin e Claudio Ranieri per pianificare le mosse di mercato e parlare degli investimenti previsti. In un clima costruttivo, la proprietà ha ribadito che ha la stessa ambizione dell’allenatore ma tutti questi aspetti devono rientrare nei parametri del Settlement agreement firmato dal club con l’Uefa. E anche le tempistiche devono rispettare questi parametri della sostenibilità. All’incontro non era presente Massara, che ha lavorato anche in queste ore su Raspadori

Serviva incontrarsi e chiarirsi con la presenza della proprietà. Dall'alta tensione tra Gasperini e Massara a un clima più disteso. Prima il silenzio assordante di Gasperini evitando i microfoni nel post partita a Lecce preferendo una notte di riflessione per non entrare in polemica con Massara sui ritardi rispetto alle tempistiche degli acquisti che vorrebbe. Poi il vertice di mercato il giorno dopo a Trigoria. Presenti: Ryan Friedkin, Gasperini e Ranieri.

La proprietà, attraverso il suo vice presidente, ha ribadito la linea di voler rendere la squadra più forte sul mercato e di volerlo con la stessa forte ambizione di Gasperini.

Il tutto nel rispetto dei tempi imposti dal Settlement agreement e nei parametri della sostenibilità consentita. Si cercherà di accelerare sulle tempistiche e di pianificare i prossimi step per rinforzare la rosa. Anche grazie al prezioso lavoro di sintesi tra le parti di Claudio Ranieri, in qualità di consulente dei Friedkin, si è arrivati nel giro di 24 ore a un clima più costruttivo per guardare avanti in modo positivo e con gli stessi obiettivi.

Al vertice era assente Massara, per un motivo ben preciso e significativo. Il ds ha incontrato gli agenti di Raspadori, questa volta di persona dopo i contatti continui avuti al telefono. L’incontro non è stato decisivo ma si registra comunque più ottimismo. Con la proprietà che rimarrà presente a Roma per tutto il mese di gennaio e avrà un contatto diretto con Gasperini.