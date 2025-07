Evan Ferguson ha rilasciato le sue prime parole da nuovo giocatore della Roma ai canali ufficiali del club: "Quando un club come la Roma, che è uno dei più importanti in Europa si interessa a te credo sia difficile rifiutare, in particolare se capisci che ti vogliono davvero. Penso che per me sia una buona opportunità e ringrazio la proprietà per avermi accolto qui. È un grande onore giocare per questa società davanti a tutte queste persone, che sperano io possa fare bene. Direi che ho caratteristiche diverse e posso fare tante cose differenti, ma soprattutto voglio fare molti gol, migliorarmi e rimettermi in gioco. Forza Roma"

