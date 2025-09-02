Esplora tutte le offerte Sky
Manuel Akanji, nuovo difensore dell'Inter è un genio della matematica: lo sapevi? VIDEO

Manuel Akanji, nuovo difensore dell'Inter, non è solo difensore importante, ma ha anche un altro dono di natura: è un vero campione… della matematica! In un'intervista del 2022 a Sky Sports, quando giocava al Manchester City, ha dimostrato una rapidità di calcolo che ha lasciato tutti a bocca aperta, risolvendo moltiplicazioni complesse più veloce di quanto l'arbitro possa alzare la bandierina per segnalare un fuorigioco (provare per credere). Guarda il VIDEO

INTER, LA PRESENTAZIONE DI AKANJI

