Inter, Akanji: "Sono nel club più grande in Italia. Sono curioso delle idee di Chivu"

inter

Lo svizzero si presenta spiegando i motivi dietro la scelta di vestire la maglia nerazzurra: "È il club più grande in Italia e uno dei migliori al mondo". Sugli obiettivi ha dichiarato: "Ho già giocato contro i nerazzurri in finale di Champions, speriamo che questa volta arrivi una vittoria per loro e spero io possa fare parte"

PERCHE' CON AKANJI L'INTER E' ANCORA PIU' FORTE

Con un vero e proprio blitz a sorpresa nell'ultimo giorno di trattative, l'Inter acquista Manuel Akanji dal Manchester City. Obiettivo di mercato anche dei rossoneri, lo svizzero ha scelto i nerazzurri per la possibilità di giocare la Champions League. "È il club più grande in Italia e uno dei migliori al mondo, lo ha dimostrato negli ultimi anni - spiega il difensore -. È stato molto facile per me scegliere questo club". 

Akanji: "Spero di far parte di qualcosa di importante"

RIguardo la sua posizione in campo, poi, lo svizzero ha continuato: "Penso di essere in grado di giocare in tutte le tre posizioni della difesa, l'ho già fatto con la Svizzera. Cercherò di fare del mio meglio in qualsiasi posizione mi metterà l'allenatore, sono curioso di conoscere le sue idee". Sugli obiettivi personali e di squadra, alla fine, ha concluso: "L'Inter è una squadra ben capace di arrivare fino alle finali, spero ci riesca anche questa volta ma con l'aggiunta di qualche trofeo. Ho già giocato contro i nerazzurri in finale di Champions, speriamo che questa volta arrivi una vittoria per loro e spero io possa fare parte".

Akanji: "L'Inter è il club più grande in Italia"

