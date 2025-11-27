Milan, rinnovo Maignan: la posizione di AllegriVIDEO
Nel video le parole di Massimiliano Allegri su Mike Maignan e il suo contratto in scadenza a giugno 2026 col Milan: "E' sempre stato uno dei portieri più forti che ci sono, non mi meraviglio del rendimento attuale. Lo vedo sereno, io con lui parlo di cose di campo. Per quanto riguarda il suo contratto c'è la società che ci pensa…"
Prossimi Video
Milan, rinnovo Maignan: la posizione di Allegri
VIDEO
Di Marzio: "Rabiot, l'Inter si era informata. Poi..."
Calciomercato
Roma a caccia di gol, si pensa a Zirkzee a gennaio
Calciomercato
Di Marzio: "Genoa, ecco perché De Rossi è l'uomo giusto"
Calciomercato
Panchina Fiorentina e Genoa, le ultime da Di marzio
Calciomercato
Il Genoa ufficializza, Vieira non è più l'allenatore
Calciomercato
Genoa-Vieira, è addio. Criscito in panchina con il Sassuolo
Calciomercato