Milan, rinnovo Maignan: la posizione di Allegri

Nel video le parole di Massimiliano Allegri su Mike Maignan e il suo contratto in scadenza a giugno 2026 col Milan: "E' sempre stato uno dei portieri più forti che ci sono, non mi meraviglio del rendimento attuale. Lo vedo sereno, io con lui parlo di cose di campo. Per quanto riguarda il suo contratto c'è la società che ci pensa…"

LA CONFERENZA INTEGRALE DI ALLEGRI

