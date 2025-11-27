Allegri: "Vittoria derby? Stupenda, ma ora basta"

I corsi e ricorsi del calcio sono pieni di grande soddisfazione, botte di adrenalina come il derby di domenica scorsa, e magari il rischio nella partita successiva di una spina che si stacca leggermente. E' rimasto vigile su questo tema?

"E' normale che il derby di Milano è importante e dà grande adrenalina, ma non bisogna uscire dall'obiettivo finale che è entrare nelle prime 4. In 7 punti ci sono 7 squadre, con la Lazio che sta rientrando perché fino ad ora è stata sottovalutata ma Sarri sta facendo un ottimo lavoro. Hanno avuto delle problematiche sul mercato e degli infortuni, per noi sabato sarà una partita difficile contro una squadra ben organizzata, che sembra che conceda ma concede poco. Hanno la possibilità di rientrare nel giro Champions. E' vero che la vittoria del derby è stata meravigliosa ma basta perché siamo già a giovedì e tra 48 ore giochiamo un'altra partita di campionato che servirebbe per fare un altro passetto per avvicinarci al nostro obiettivo stagionale"