Allegri: "Vittoria derby? Stupenda, ma ora basta"

Milan-Lazio, Allegri: "Pulisic difficilmente ci sarà. Derby stupendo, ma ora basta"
Allegri ha presentato in conferenza Milan-Lazio, gara in programma sabato alle 20.45 (LIVE su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). "La vittoria nel derby è stata meravigliosa ma ora basta, siamo a giovedì. Pulisic difficilmente sarà della partita, Saelemaekers è a posto. Non bisogna perdere di vista l'obiettivo di entrare tra le prime 4. Lazio? Sarà dura, squadra organizzata"
Che aggettivo useresti in questa fase della stagione per il Milan?
"Una squadra che ha voglia di fare il risultato e capisce che quando ha la palla deve cercare di fare gol. Abbiamo avuto tantissime occasioni per segnare, avremmo potuto attaccare meglio la porta con l'Inter. Però una cosa che non dobbiamo perdere è quella che quando non abbiamo la palla non è vergogna difendere. I difensori devono avere il gusto di difendere e non farsi superare dall'avversario, di duellare. I ragazzi su questo stanno crescendo"
Giocherà Loftus Cheek o Nkunku in attacco con Leao?
"Non lo so neanche io perché è giovedì, abbiamo altri due allenamenti. Su quello bisogna avere un attimo di pazienza"
Bartesaghi nelle ultime partite sta facendo sempre meglio, dove può migliorare?
"Nell'esperienza di giocare e deve essere più intraprendente, perché ha qualità talmente alte che può migliorare"
Si parla di un Milan fortunato, con le parate di Maignan nel derby...
"La prima parata di Maignan è facile. L'Inter ha fatto una grande partita, avevamo grande rispetto perché è la squadra più forte del campionato insieme al Napoli. Entrambe le squadre hanno avuto situazioni favorevoli, poi noi stiamo lavorando per migliorare alcune situazioni. Quando siamo in campo bisogna capire che quando non abbiamo palla bisogna fare una fase difensiva di squadra. Per entrare in Champions mancano almeno 51 punti"
Loftus-Cheek può giocare in attacco con Leao?
"Ruben può giocare da seconda punta, da esterno, da mediano. Ha potenzialità enormi, è un ragazzo molto serio e sono molto contento"
Pensa che a gennaio serva qualche ritocco per raggiungere gli obiettivi prefissati?
"La rosa è giusta, il numero è giusto. La società sta lavorando per programmare il Milan dei prossimi anni. A gennaio è un mercato particolare, andare a mettere giocatori che poi non servono... abbiamo un gruppo importante con giocatori che stanno crescendo e magari nella seconda parte di campionato possono darci ancor di più"
A volte c'è la sensazione che ci sia poca pulizia tecnica in fase d'uscita, c'è la possibilità di migliorare?
"Lavoriamo per migliorare ogni giorno. Con l'Inter avremmo potuto far meglio in alcuni dettagli, stiamo lavorando su questo per migliorare. Ma ogni tanto è una questione anche emotiva"
Il Milan è la squadra della Serie A che fa meno cambi in partita, questo vuol dire che si fida degli 11 che manda in campo o che ha una rosa corta?
"Rosa corta no, ma nell'ultimo mese ci sono mancati giocatori importanti. A volte i cambi servono, altre non servono o magari li fai tanto per fare. Questo non va bene, i cambi vanno fatti quando ce n'è bisogno. E' normale che ti possono dare una mano, altre non servono e cambi a 10 minuti dalla fine"
Saelemaekers dice che le vibes sono quelle dello scudetto. Che percepito ha lei di questa squadra?
"Saelemaekers deve continuare così, sono molto contento. Alex domenica ha fatto la più bella prestazione di quest'anno, ha giocato una partita pesante sotto il punto di vista tattico e tecnico, mentre con il Napoli dopo il gol ha fatto un po' di casino. Deve trovare un equilibrio"
Fofana-Modric-Rabiot è il centrocampo che ha scelto quasi sempre. In futuro pensa di inserire un palleggiatore?
"Hanno giocato più loro ma ha giocato anche Ricci, che è un giocatore importante da avere all'interno della squadra perché è sempre pronto fisicamente e mentalemente. Ci sono giocatori che hanno giocato meno come Loftus e Nkunku, Estupinan sta rientrando... l'importante è avere l'obiettivo chiaro e mettersi a disposizione della squadra"
Quando tornerà Jashari dove lo potremo vedere?
"Secondo me può giocare davanti la difesa o nei due di metà campo, a seconda di come gioca il terzo di centrocampo. Ha grande carattere, ha voglia, il Milan ha fatto un buon acquisto. Si è fatto male, ora lo abbiamo totalmente recuperato e ha bisogno di minutaggio. Sono 3 mesi e mezzo che non fa una partita, è una questione di ritmo partita e di coordinazione sulla palla"
Quanto parla con Maignan? Quanto crede che sia importante avere una continuità con lui e iniziare a pensare al prossimo anno?
"E' sempre stato uno dei portieri più forti che ci sono, non mi meraviglio del rendimento. Per quanto riguarda il suo contratto c'è la società che ci pensa, sta lavorando per dare un futuro di stabilità a questa squadra. Con Maignan io parlo di robe di campo, sono contento perché lo vedo sereno e sta confermando le sue qualità"
Chi può sostituire Pulisic? I tifosi si aspettavano qualcosa in più da Nkunku, lei si aspettava di più?
"Credo che ai giocatori che arrivano, lui è arrivato gli ultimi giorni di agosto, poi è andato due volte in Nazionale ed è un passo in avanti. Non mi aspettavo di più, mi aspetto che in futuro si esprima al massimo delle sue potenzialità. Ha qualità, aveva bisogno di allenarsi, mi aspetto tanto da lui come da altri"
A che punto è questa trasformazione di Leao in attaccante?
"Non trasformo io Leao, ha caratteristiche che gli permettono di fare il centravanti. Si deve abituare a uscire meno dall'area, sta cambiando perché è molto più dentro il gioco e si mette più a disposizione della squadra quando c'è da fare lavoro sporco. I grandi giocatori si differenziano in queste situazioni, quando si mettono a disposizione delle squadra".
Sarà un mese denso di appuntamenti con Coppa Italia e Supercoppa...
"Sarà bello da vivere. Abbiamo la Coppa Italia, è un altro obiettivo che abbiamo in testa e bisogna cercare di andare più avanti possibile. Per quanto riguarda la Supercoppa dobbiamo andare in Arabia, dobbiamo cercare di arrivare in fondo anche lì e non sarà semplice"
Ci fa il solito bollettino su Gimenez e Saelemaekers? La Lazio va affrontata come se fosse una grande?
"Tutte le partite vanno affrontate come se giocassimo sempre contro grandi squadre, infatti contro le piccole abbiamo sempre pagato. La Lazio ha vinto trofei, ha giocatori di grande valore. Pulisic difficilmente sarà della partita, Saelemaekers è a posto, Gimenez rientrerà la prossima settimana con la squadra"
I corsi e ricorsi del calcio sono pieni di grande soddisfazione, botte di adrenalina come il derby di domenica scorsa, e magari il rischio nella partita successiva di una spina che si stacca leggermente. E' rimasto vigile su questo tema?
"E' normale che il derby di Milano è importante e dà grande adrenalina, ma non bisogna uscire dall'obiettivo finale che è entrare nelle prime 4. In 7 punti ci sono 7 squadre, con la Lazio che sta rientrando perché fino ad ora è stata sottovalutata ma Sarri sta facendo un ottimo lavoro. Hanno avuto delle problematiche sul mercato e degli infortuni, per noi sabato sarà una partita difficile contro una squadra ben organizzata, che sembra che conceda ma concede poco. Hanno la possibilità di rientrare nel giro Champions. E' vero che la vittoria del derby è stata meravigliosa ma basta perché siamo già a giovedì e tra 48 ore giochiamo un'altra partita di campionato che servirebbe per fare un altro passetto per avvicinarci al nostro obiettivo stagionale"
Rabiot: 'Io, il Milan e Allegri fatti per vincere'
I portieri 'decisivi' in Serie A: chi ha evitato più gol
Il sabato di Serie A proporrà la sfida tra Milan e Lazio. Presenta la sfida in conferenza stampa l'allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri, da seguire in diretta sul nostro liveblog dalle 14. La gara sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.