Maignan Milan: le ultime news e come stanno le cose sul rinnovo

©Ansa

La trattativa per il rinnovo di Mike Maignan con il Milan potrebbe registrare nuovi sviluppi nella sessione di calciomercato invernale che inizierà il prossimo 2 gennaio. Pur restando un’operazione complessa, si registra una prima apertura da parte del portiere francese, che ha mostrato disponibilità ad ascoltare le proposte della dirigenza rossonera per prolungare il contratto. Nel video, gli ultimi aggiornamenti di Manuele Baiocchini

