Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Calciomercato, Raspadori piace alla Roma: la situazione

Calciomercato

Qualora l’Atletico Madrid decidesse di lasciarlo partire, per Giacomo Raspadori c'è l’interesse della Roma di Gasperini, che l’avrebbe voluto già ai tempi dell’Atalanta. L'attaccante ha diversi estimatori nel campionato italiano. Nel VIDEO il punto con Manuele Baiocchini

TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO

TAG:

Prossimi Video

Raspadori-Roma, la situazione e gli aggiornamenti

Calciomercato

Roma, Dovbyk piace all'Everton ma soprattutto al West Ham

Calciomercato

Lazio, Castellanos non vuole il Flamengo: le news

Calciomercato

Chelsea-Maresca, ufficiale il divorzio: le ultime news

Calciomercato

Fiorentina, non solo Solomon: gli altri obiettivi di mercato

Calciomercato

Juve, piace Rodriguez del West Ham: le news

Calciomercato