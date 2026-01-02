Atalanta-Roma, Gasperini in conferenza: "Ho lasciato un grande valore a Bergamo"
La prima giornata del 2026 propone Atalanta-Roma (in diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW), attesissima sfida da ex per Gasperini. L'allenatore giallorosso ha parlato in conferenza stampa: "Ho lasciato un grande valore a Bergamo: l'anomalia è stata raggiungere certi traguardi con bilanci in utile. Ora professionalmente sono in una situazione che mi stimola forte. Raspadori? Dovete chiedere in Spagna... Non bisogna avere fretta"
Che margini di miglioramento ha Ziolkowski? Serve un difensore a gennaio?
"Portando Celik sugli esterni abbiamo 5 difensori, tra cui Ndicka che non c'è oltre a Hermoso e Mancini diffidati. Per una squadra che vuole andare in fondo... non sono per le rose molto ampie, in questo momento sto guardando anche ai settori giovanili, ma un minimo di rosa di 20 giocatori più i portieri bisogna averla. Bisogna operare di più sui giocatori che giocano meno momentaneamente, come Ziolkowski, dargli il tempo di farlo diventare un giocatore affidabile come Ndicka e Mancini, ci vuole tempo e non bisogna pretendere alla loro età la stessa affidabilità ma ci vuole tempo. I numeri non devono essere enormi, ma la rosa deve essere completa"
Si aspetta che la Roma investirà abbastanza a gennaio per renderla competitiva? C'è un giocatore di questi 9 anni a Bergamo che riporterebbe a Roma?
"Sono troppi, farei dei torti agli altri. Sappiamo la realtà finanziaria di quest'estate, speriamo di poterla migliorare nel tempo. Non è solo una questione di soldi, l'esempio stesso è anche l'Atalanta nel saper scegliere. Chiaro che ci si scontra con società con disponibilità importanti, ma la Roma deve essere ambiziosa lo stesso e a maggior ragione bisogna guardare se stessi, cercando pezzo per pezzo di migliorare la nostra squadra"
Che accoglienza si aspetta dai tifosi dell'Atalanta?
"Quella di De Rossi è stata molto bella e spero di non ripeterla a fine partita (ride ndr). Conoscendo i bergamaschi sarà bello salutarci, ma poi ognun per sé, senza prigionieri"
Quanto incideranno le tempistiche di mercato rispetto al suo giudizio finale? Hanno un peso anche nelle vostre scelte?
"Noi vorremmo avere giocatori pronti, ma chi arriva a gennaio è difficile che arriva nella condizione giusta. Non penso mai che chi arriva entra e 'spacca' nell'immediato. Quanto tempo ci vorrà non lo so, lo vedremo quando eventualmente saranno qui. La rosa esiste e ha fatto anche molto bene, non c'è da avere fretta, chiunque arriverà ci vorrà un po' di tempo, la mia visione è fare la Roma forte nel tempo"
Ha visto Dybala ancora in condizione di giocare un po' dietro?
"A me piace quando fa gol e fa fare gol, quindi deve andare avanti, sapersi inserire, poi è un giocatore in grado di aiutare la squadra quando va in difficoltà e darci una mano quando l'avversario è nella tua metà campo, ma l'importante è che fa gol e fa fare gol"
Gasperini è cambiato rispetto a quello di Bergamo anche dal punto di vista emozionale?
"Spero di no, essere me stesso sempre nel bene e nel male. Mi porto dietro le mie caratteristiche, la cosa per me è importante è aver fatto preso sullo spogliatoio e aver tolto un po' lo scetticismo nei miei confronti. Per me non è stato facile cambiare vita e lasciare quello a cui ero abituato, ma professionalmente sono in una situazione che mi stimola forte e mi dà la credibilità di poter fare un bel lavoro e in questo non sono diverso da Bergamo. Quando ho vinto l'Europa League ero convinto di poter lottare ancora più in alto, convinzione dettata anche dalle possibilità economiche di poterlo fare, e questo forse è il motivo per cui sono venuto a cercare queste cose qua"
Di quanti giocatori crede che abbia bisogno la squadra per essere rinforzata? Dalla Spagna dicono che è fatta per Raspadori, può commentare questa notizia?
"Dovete chiedere in Spagna... Questa è una squadra che ha una sua base e sta facendo cose che ci piacciono, l'obiettivo della Roma è diventare sempre più forte. Non bisogna mettere giocatori tanto per mettere, ma mettere giocatori forti che possano dare un valore aggiunto, altrimenti continuiamo così. Questo è un mercato strano, diverso dagli altri anni dove le big si stanno scatenando, cosa che non era mai successa. Perché nel giro di pochissimi punti giochi per lo scudetto, per le coppe, per niente. Bisogna accettare la sfida e stare attenti, sempre pronti, guardare solo il nostro percorso e fare le cose per migliorarci e diventare più forti"
Quali sono le insidie principali dell'Atalanta? Atalanta e Roma sono tra le squadre più penalizzate dalla Coppa d'Africa, chi lo è di più?
"Sono 4 giocatori fortissimi che tolgono molto all'incontro e che sarebbero stati dell'incontro, in questo siamo pari. Incontriamo una squadra forte, costruita da Champions dove ha fatto bene, in campionato ha zoppicato un po' ma resta forte, è stata notevolmente rinforzata in tutti i reparti ed è stata completata. Conosco il valore di tutti, sia tecnico che morale, ma sono molto fiducioso della nostra squadra, perché quello che stiamo facendo, anche in situazioni di emergenza, in pochi se lo aspettavano. Guardiamo avanti, con una fiducia che ci siamo costruiti sul campo in questi mesi"
Un po' di influenza in giro, c'è qualcuno in bilico? Cosa significherà il ritorno a Bergamo?
"A livello di influenza ci sono Pellegrini e Bailey che comunque sono infortunati, l'ultimo è Pisilli che dovrebbe comunque recuperare. Hermoso è recuperato, è da vedere Wesley che ha un po' di acciacchi, insomma una vigilia un po' movimentata ma sono convinto che in prossimità della gara si possono recuperare tutti. Il fatto di poter giocare una partita così diventa una motivazione molto forte. Torno a Bergamo con grande piacere, sono stato 9 anni lì, è una bella storia e ci sarà tempo per ricordarla. Il comune denominatore era il presidente Antonio Percassi con cui tutti è iniziato e siamo andati avanti con squadre, sempre con grande sintonia, ad un certo punto la proprietà è cambiata, la figura dell'allenatore era considerata diversa, gli obiettivi sono stati raggiunti. L'Europa League secondo me non è il punto massimo, la vera anomalia è stata raggiungere certi traguardi con bilanci in utile, è stata la cosa veramente straordinaria. Una piccola città ma molto compatta, tra tifoseria, squadra e società, ho cercato di lasciare la squadra nel punto più alto possibile. In Champions, con una squadra forte e una società ricca perché ha potuto vendere Retegui, Ruggeri e Piccoli senza toccare un patrimonio di giocatori che va da Carnsecchi a Scalvini a Lookman e di altri che rivedrò volentieri. Ho lasciato un grande valore, sono contento di essere venuto a Roma. Sono venuto forse nella situazione più difficile, quello che stiamo cercando di fare insieme all'ambiente potrebbe essere davvero molto importante e gratificante. Io ci credo molto"
Serie A, la classifica a confronto con un anno fa
Balzo della Roma rispetto all'anno scorso: +14 punti e +6 posizioni in classifica, nessun club ha fatto meglio in Italia.
La Serie A un anno dopo: Roma a +14, nessuno è migliorato tanto
Nessuno come la Roma nel 2025
46 punti in un girone con Ranieri (2,42 di media a partita), 33 nelle prime 17 gare di Serie A sotto la gestione Gasperini (1,94 di media a gara). La Roma è nettamente la squadra che ha fatto più punti nell’anno solare 2025. Ecco la classifica completa
Chi ha fatto più punti da gennaio a dicembre 2025?
Le probabili formazioni
Gasperini si prepara al grande ritorno in quel di Bergamo, ma ci sono ancora dei dubbi su quello che sarà l'11 titolare.
Serie A: le probabili formazioni della 18^ giornata
Le ultime notizie dal campo
Nel primo allenamento dell'anno sono arrivate buone notizie dall'infermeria per Gasperini: Soulé ed Hermoso hanno svolto la seduta in gruppo e sono recuperati. Out per influenza Pisilli e Bailey, l'allenatore spera almeno nel recupero del centrocampista azzurro vista l'emergenza in mezzo.
Pressing su Raspadori, si attende lo United per Zirkzee
Oggi è iniziato ufficialmente il mercato e la Roma continua a lavorare per regalare dei rinforzi in attacco a Gasperini: gli obiettivi principali sono Raspadori e Zirkzee.
La 18^ giornata propone la sfida tra Atalanta e Roma. Gara da ex per Gian Piero Gasperini che parlerà in conferenza stampa alle 13.30.