Un po' di influenza in giro, c'è qualcuno in bilico? Cosa significherà il ritorno a Bergamo?

"A livello di influenza ci sono Pellegrini e Bailey che comunque sono infortunati, l'ultimo è Pisilli che dovrebbe comunque recuperare. Hermoso è recuperato, è da vedere Wesley che ha un po' di acciacchi, insomma una vigilia un po' movimentata ma sono convinto che in prossimità della gara si possono recuperare tutti. Il fatto di poter giocare una partita così diventa una motivazione molto forte. Torno a Bergamo con grande piacere, sono stato 9 anni lì, è una bella storia e ci sarà tempo per ricordarla. Il comune denominatore era il presidente Antonio Percassi con cui tutti è iniziato e siamo andati avanti con squadre, sempre con grande sintonia, ad un certo punto la proprietà è cambiata, la figura dell'allenatore era considerata diversa, gli obiettivi sono stati raggiunti. L'Europa League secondo me non è il punto massimo, la vera anomalia è stata raggiungere certi traguardi con bilanci in utile, è stata la cosa veramente straordinaria. Una piccola città ma molto compatta, tra tifoseria, squadra e società, ho cercato di lasciare la squadra nel punto più alto possibile. In Champions, con una squadra forte e una società ricca perché ha potuto vendere Retegui, Ruggeri e Piccoli senza toccare un patrimonio di giocatori che va da Carnsecchi a Scalvini a Lookman e di altri che rivedrò volentieri. Ho lasciato un grande valore, sono contento di essere venuto a Roma. Sono venuto forse nella situazione più difficile, quello che stiamo cercando di fare insieme all'ambiente potrebbe essere davvero molto importante e gratificante. Io ci credo molto"