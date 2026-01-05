Dopo la cessione di Castellanos al West Ham e l'offerta del Fenerbahce per Guendouzi, c'è fame di acquisti in casa Lazio che nella giornata di lunedì ha lavorato su tre nomi. Contatti positivi con Giovanni Fabbian del Bologna, martedì dovrebbe arrivare l'offerta ufficiale ai rossoblù. Contatti anche con Daniel Maldini, che potrebbe essere un nuovo attaccante biancoceleste. Sempre restando in attacco, un'idea è Cyril Ngonge: il calciatore è attualmente al Torino in prestito dal Napoli, ma con il nuovo sistema di gioco adottato da Baroni non più molto spazio

