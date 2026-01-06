I precedenti
La Fiorentina è la squadra contro cui la Lazio ha sia vinto il maggior numero di partite nella sua storia in Serie A - 59 su 152 sfide totali, completano il quadro 43 pareggi e 50 successi viola - sia segnato più reti (211).
All'Olimpico si affrontano Lazio e Fiorentina per l'ultima giornata del girone di andata. Guendouzi, con l'intesa per la cessione al Fenerbahce già definita, gioca comunque dal 1'. Sarri, in attesa degli arrivi dal mercato, sceglie Cancellieri come prima punta, con Isaksen e Zaccagni ai lati. Vanoli propone Piccoli e non Kean da titolare e conferma Parisi nel tridente d'attacco insieme a Gudmundsson. Diretta sull'app DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Cancellieri, Zaccagni. All. Sarri
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli
Tre i colpi in entrata ufficializzati finora in Serie A.
Definite le partenze di Castellanos (già ufficiale al West Ham) e Guendouzi, la Lazio accoglie il primo arrivo in entrata: l'attaccante Petar Ratkov, che arriva dal Salisburgo, mentre è vicina anche l'intesa per Taylor dell'Ajax.
Si va anche verso l'epilogo di Bologna-Atalanta.
Ultimi minuti al Maradona, il Napoli cerca la rimonta sul Verona.
Si gioca sia il Tardini, dove è in programma Parma-Inter, che allo Stadio Olimpico Grande Torino, dove i granata ospitano l'Udinese.
Negli 11 titolari di Sarri è presente anche Matteo Guendouzi, nonostante sia stata già definita la cessione del centrocampista: il francese andrà al Fenerbahce in cambio di 28 milioni più 2 di bonus che saranno versati nelle casse biancoceleste, ma partirà solo dopo la partita contro il Verona che si giocherà domenica prossima.
La Lazio ha perso tutte le ultime tre sfide contro la Fiorentina in Serie A - ciascuna con il punteggio di 2-1 - e nella sua storia nella competizione solo due volte ha registrato almeno quattro sconfitte di fila contro la Viola: tra il 1983 e il 1989 (cinque) e tra il 2006 e il 2008 (quattro).
La Fiorentina ha vinto l'ultima trasferta contro la Lazio in Serie A (2-1, 26 gennaio 2025), dopo otto match di fila senza successo sul campo dei capitolini (2 pareggi, 6 sconfitte), e potrebbe ottenere due vittorie fuori casa di fila contro i biancocelesti in campionato per la prima volta dal 2007 con Cesare Prandelli allenatore.
La Fiorentina ha vinto in due delle ultime tre giornate di campionato (1 sconfitta), tanti successi quanti quelli raccolti nelle precedenti 19 partite disputate nella competizione; la formazione toscana, inoltre, ha chiuso con la porta inviolata il match con la Cremonese e non colleziona due clean sheets consecutivi in Serie A da marzo 2025 (contro Juventus e Atalanta).
La Lazio ha perso la prima gara dell'anno in campionato senza segnare: non colleziona due ko nelle prime due gare di Serie A di un anno solare dal 2019 (contro Napoli e Juventus in quel caso).
La Fiorentina arriva da tre sconfitte fuori casa di fila in Serie A e non ne perde quattro di fila da ottobre-novembre 2021 (una delle quali proprio contro la Lazio), nella gestione Vincenzo Italiano; inoltre, la Viola (4 pareggi, 5 sconfitte nel 2025/26) potrebbe restare senza successi nelle prime 10 trasferte stagionali di Serie A solo per la terza volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 2010/11 e il 1999/2000.
La Lazio, includendo le ultime di Noslin e Marusic contro il Napoli, ha ricevuto sette espulsioni in questa Serie A; solo il Real Oviedo (otto) ne conta di più nei maggiori cinque campionati europei in corso.
Solo il Pisa (10) è rimasto più partite in questo campionato senza andare a segno della Lazio: in ben nove gare su 18 (50%), incluse tre delle ultime sei, la squadra di Sarri ha mancato l'appuntamento con il gol.
Mattia Zaccagni è stato ammonito anche nell'ultimo match contro il Napoli: da quando veste la maglia della Lazio (settembre 2021), il numero 10 biancoceleste ha accumulato ben 37 ammonizioni nel massimo torneo, soltanto Gianluca Mancini (43) ne ha ricevute di più in questo arco temporale nella competizione.
Moise Kean ha segnato tre gol nelle ultime tre partite giocate in Serie A, ma le sue cinque marcature stagionali nel campionato in corso sono arrivate tutte in gare casalinghe; l'attaccante della Fiorentina non trova la rete in un match giocato in trasferta nella competizione addirittura dal 25 maggio 2025, in casa dell'Udinese.