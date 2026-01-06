Offerte Sky
Lazio, tentativo per Giovane: ci sono anche Roma e Atalanta, servono 15 milioni

Calciomercato

La Lazio pensa a Giovane del Verona, che sarà uno dei tormentoni di questo calciomercato di gennaio. Se i gialloblù dovessero ricevere un'offerta importante, intorno ai 15 milioni di euro, lo lascerebbero partire. I biancocelesti si sono informati, ma il costo è alto e il ruolo non è corrispondente a quello che chiede Sarri visto che il brasiliano è più una seconda punta. Sul calciatore ci sono anche Roma e Atalanta.

CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS LIVE - LAZIO AL LAVORO SU TRE NOMI

