Siamo al termine del girone d'andata: la Roma è in linea con gli obiettivi?

"Personalmente sono contento, la Roma ha un nucleo molto forte e competitivo. L'obiettivo è quello di rinforzarsi sempre e aumentare la competitività della rosa. Ci sono giocatori in scadenza e altri in prestito: se riusciamo a fare qualcosa a gennaio possiamo migliorarci, guardare al futuro è più complicato ma il fatto che sia qui la proprietà è un grande segnale. Possiamo uscire dal mercato di gennaio con qualcosa in più, ma il campionato è adesso. Non recupereremo nessuno in Coppa Italia e potremmo perdere altri giocatori: questo è un momento importante, ci sono 9 partite in un mese"