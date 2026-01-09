Roma-Sassuolo, Gasperini: "La presenza della società è un grande segnale"
Dopo il silenzio a Lecce e il vertice con la società, l'allenatore della Roma ha parlato alla vigilia del Sassuolo: "Non parlo di mercato, sicuramente la presenza della proprietà a Trigoria è un grande segnale. E il fatto che resterà più settimane significa che vuole prendere in mano la situazione". Sull'emergenza in rosa: "Perdiamo Cristante e Dovbyk, tornano Mancini ed Hermoso mentre Wesley resta in dubbio per l'influenza"
Quanto è presente Ranieri? E i rinnovi di Mancini e Cristante arrivano come input anche da parte sua?
"Non posso parlare di questi argomenti. Ranieri ha dovuto recentemente fare un intervento al ginocchio, ora si sta allenando di nuovo (scherza, ndr)... Ultimamente è spesso qui e per me è sempre un piacere parlare con lui che è molto discreto. Abbiamo un bel rapporto"
Gasperini sente sua questa squadra?
"Io ringrazio i giocatori per tutta la loro disponibilità. In base a quello che abbiamo, penso abbiamo fatto bene. Magari non vinceremo lo scudetto o non entreremo in Champions, però personalmente sono gratificato da questi cinque mesi e dal comportamento di tutti i giocatori"
Angelino come sta? E potremo rivederlo in campo?
"Non lo rivedremo in campo, questo è un argomento medico e io mantengo il massimo riserbo visto che si tratta di salute. Possono parlarne solo i medici, ci auguriamo possa stare bene e tornare a giocare"
Durante l'anno quanto sono frequenti i contatti coi Friedkin?
"Mi auguro sempre di più, loro hanno tante attività ma quando parlo con loro sono sempre in linea con quello che loro vorrebbero fare e per cui io sono venuto a Roma. Il fatto che siano qua è un aiuto per realizzare qualcosa"
Seguirà Camerun-Marocco?
"Forza Camerun, no scherzo... Io spero che la finale sia Marocco-Costa d'Avorio per i giocatori che abbiamo, auguro loro il meglio. Significa che sono ben allenati... "
Come allenatore è tranquillo sapendo che ha una società che sta lavorando al meglio?
"Io lavoro molto bene sul campo, ho un gruppo compatto che sta dando tutto quello che può dare compresi i giocatori dal futuro incerto. Questa è la garanzia assoluta. E il fatto che la società, forse per la prima volta, sia presente qui quotidianamente forse vale più dei 36 punti che abbiamo fatto"
C'è l'esigenza di intervenire ancora in difesa?
"Queste sono strategie che faccio con la società. Non bisogna inserire giocatori tanto per farlo, sicuramente ora ci mancano giocatori in quel reparto. Bisogna migliorarsi ovunque, siamo in emergenza e avremo qualche Primavera in panchina"
Siamo al termine del girone d'andata: la Roma è in linea con gli obiettivi?
"Personalmente sono contento, la Roma ha un nucleo molto forte e competitivo. L'obiettivo è quello di rinforzarsi sempre e aumentare la competitività della rosa. Ci sono giocatori in scadenza e altri in prestito: se riusciamo a fare qualcosa a gennaio possiamo migliorarci, guardare al futuro è più complicato ma il fatto che sia qui la proprietà è un grande segnale. Possiamo uscire dal mercato di gennaio con qualcosa in più, ma il campionato è adesso. Non recupereremo nessuno in Coppa Italia e potremmo perdere altri giocatori: questo è un momento importante, ci sono 9 partite in un mese"
Vuole parlarci del silenzio post Lecce?
"Speravo che parlaste della partita, eravamo in emergenza e abbiamo vinto. Non parliamo di mercato, voi sapete già tutto"
Quali sono le insidie del Sassuolo? E come lo vede Raspadori in campo?
"Il Sassuolo sta facendo bene anche se ha perso con la Juve. Ho visto il Milan che ha rischiato di perdere col Genoa, il Napoli pareggiare col Verona... Queste cose vanno evidenziate e testimoniano l'equilibrio del campionato. Sicuramente è stata importante la risposta a Lecce nonostante le defezioni. Raspadori? Io non ho mai parlato di mercato con nessuno. In estate chiedevo attaccanti, ora non ne ho mai parlato... E io parlo solamente di giocatori della Roma che domani vanno in campo"
Cosa può dire del vertice di mercato? E come sta la squadra?
"Il fatto che la proprietà sia qui è un grande segnale, perché è presente e vuole prendere in mano la situazione. Il fatto che rimanga per più settimane è perché vuole sicuramente cercare di prendersi cura di questa squadra facendolo direttamente in presenza. Wesley ancora non c'è oggi, vedremo domani per via dell'influenza. Speriamo possa recuperare. Perdiamo Cristante, recuperiamo Mancini ed Hermoso ma perdiamo anche Dovbyk. La situazione è di emergenza come da qualche partita"
La Roma perde Dovbyk
Roma, com'è andato il vertice di mercato con Gasperini e le news su Raspadori
Prima il ritorno alla vittoria contro il Lecce, poi il silenzio post-partita a causa del mercato e infine il vertice di mercoledì con la società. Ultime ore significative per Gian Piero Gasperini, che alle 13.30 introduce la sfida di sabato della Roma all'Olimpico contro il Sassuolo alle ore 18