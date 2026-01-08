Offerte Sky
Calciomercato Inter, il Nottingham Forest su Frattesi

Calciomercato

Dopo il Galatasaray, un’altra squadra estera ha chiesto all’Inter Frattesi: è il Nottingham Forest, al quale i nerazzurri hanno ribadito la richiesta di 35 milioni, senza margini per eventuali scambi con Ndoye. Contatti nelle ultime ore che si potrebbero approfondire presto

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

