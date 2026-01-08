Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Roma, Dragusin obiettivo per la difesa: contatti col Tottenham

Calciomercato

Non solo Raspadori sempre più vicino alla Roma, che ha intensificato i contatti anche per Radu Dragusin. Classe 2002 dai trascorsi in Serie A con Juventus, Sampdoria e Genoa, il difensore rumeno piace ai giallorossi che stanno cercando la quadra su formula e cifre. Valutazioni in corso con gli Spurs e il giocatore, che è appena rientrato in campo dopo essere stato fuori per 11 mesi a causa della rottura del legamento crociato. Se per la Roma il giocatore diventa un'opportunità di mercato, Dragusin avrebbe la possibilità di trovare maggiore continuità

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

TAG:

Prossimi Video

La Roma punta Dragusin: contatti col Tottenham

Calciomercato

Genoa, si avvicina sempre di più Bento dell’Al-Nassr

Calciomercato

Juventus, risolto il contratto con Igor Tudor

Calciomercato

Lecce, chiusa la trattativa per Omri Gandelman

Calciomercato

Lazio, ufficiale l'ingaggio per Petar Raktov

Calciomercato

Roma, accordo economico vicino per Raspadori

Calciomercato