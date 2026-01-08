Non solo Raspadori sempre più vicino alla Roma, che ha intensificato i contatti anche per Radu Dragusin. Classe 2002 dai trascorsi in Serie A con Juventus, Sampdoria e Genoa, il difensore rumeno piace ai giallorossi che stanno cercando la quadra su formula e cifre. Valutazioni in corso con gli Spurs e il giocatore, che è appena rientrato in campo dopo essere stato fuori per 11 mesi a causa della rottura del legamento crociato. Se per la Roma il giocatore diventa un'opportunità di mercato, Dragusin avrebbe la possibilità di trovare maggiore continuità
Prossimi Video
La Roma punta Dragusin: contatti col Tottenham
Calciomercato
Genoa, si avvicina sempre di più Bento dell’Al-Nassr
Calciomercato
Juventus, risolto il contratto con Igor Tudor
Calciomercato
Lecce, chiusa la trattativa per Omri Gandelman
Calciomercato
Lazio, ufficiale l'ingaggio per Petar Raktov
Calciomercato
Roma, accordo economico vicino per Raspadori
Calciomercato
Lazio, ecco Taylor: atteso in serata a Roma
Calciomercato