Non solo Raspadori sempre più vicino alla Roma, che ha intensificato i contatti anche per Radu Dragusin. Classe 2002 dai trascorsi in Serie A con Juventus, Sampdoria e Genoa, il difensore rumeno piace ai giallorossi che stanno cercando la quadra su formula e cifre. Valutazioni in corso con gli Spurs e il giocatore, che è appena rientrato in campo dopo essere stato fuori per 11 mesi a causa della rottura del legamento crociato. Se per la Roma il giocatore diventa un'opportunità di mercato, Dragusin avrebbe la possibilità di trovare maggiore continuità

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE