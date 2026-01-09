Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live
Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Da non perdere 'Calciomercato l'Originale', dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi:
- Torna "Buongiorno Calciomercato": il podcast di Gianluca Di Marzio
- Roma, attesa a ore la risposta di Raspadori
- E per il futuro la Roma guarda a Robinio Vaz dell'OM
- Napoli, se parte Lucca c'è anche Ferguson in lista
- Juve, si studia nuova proposta al Liverpool per Chiesa
- L'Inter si muove per Muharemovic: c'è anche la Juve
- Nottingham Forest su Frattesi: l'Inter chiede 35 mln
- Lazio, Taylor è arrivato a Roma: oggi visite e firma
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- Il tabellone della Serie B
Juve, Tudor ha risolto il contratto: i dettagli
Juve-Tudor: trovato l'accordo per la risoluzioneVai al contenuto
Lecce, Gandelman in arrivo per le visite mediche
Il calciatore Omri Gandelman è appena atterrato all'aeroporto di Brindisi e si sta dirigendo a Lecce, dove in giornata svolgerà le visite mediche
Il saluto di Guendouzi alla Lazio
Per un Ratkov che arriva, un Guendouzi che saluta in casa Lazio: "Grazie tifosi per tutto l’amore che mi avete dato fin dal primo giorno all’aeroporto, me lo ricordo bene. Sono arrivato con la mia famiglia e abbiamo vissuto emozioni magnifiche. Siete davvero un popolo straordinario, meritate solo felicità, meritate tutte le cose più belle del mondo. Spero davvero che la Lazio possa vincere dei trofei, perché la Lazio merita molto più di più di quello che stiamo facendo in questa stagione, questo è sicuro", le parole del neo centrocampista del Fenerbahce
La Fiorentina accoglie Brescianini: oggi le visite
Brescianini è atteso a Firenze nella giornata di oggi per svolgere le visite mediche. Prestito dall'Atalanta per 1 milione e diritto di riscatto a 10 che diventerebbe obbligo in caso di salvezza
Ratkov: "Sono in un club importante, sensazione incredibile"
Queste le prime parole di Ratkov da giocatore della Lazio: "La prima sensazione è incredibile, sono arrivato in un club davvero importante. I miei obiettivi sono quelli di stare bene fisicamente, segnare tanti gol, aiutare la Lazio a migliorare e a finire tra le prime sei in classifica"
Lazio, ieri l'ufficialità di Ratkov
Ieri l'ufficialità di Ratkov, nuovo attaccante della Lazio. Qui tutti gli affari fatti in Serie A
Tutti gli acquisti in Serie A del mercato di gennaio: l'ultimo è della LazioVai al contenuto
Lecce, fatta per Sadik Fofana
Il club salentino ha chiuso per Sadik Fofana, mediano del Grazer
Parma su Andreas Schjelderup
Il club gialloblu si avvicina ad Andreas Schjelderup del Benfica: trattativa avviata e i riscontri sono positivi
I giocatori che valgono di più sul mercato secondo il CIES
I giocatori più preziosi al mondo per valore di mercato stimatoVai al contenuto
La Roma attende l'ok definitivo per Raspadori
Ore decisive per il futuro di Giacomo Raspadori, ieri eliminato col suo Atletico in semifinale di Supercoppa dal Real. La Roma ha l'accordo coi Colchoneros e con gli agenti dell'azzurro e aspetta nella giornata di oggi la risposta definitiva
Accadde oggi del calciomercato: quando Shaqiri arrivò all'Inter
Un colpo al giorno, tutti i giorni. Dal 1° al 31 gennaio, per tutta la durata del mercato invernale, riviviamo affari e trattative del passato: dai colpi che hanno fatto la storia alle storie curiose che si nascondono dietro i colpi. Un viaggio nel tempo, girando ogni giorno la pagina del calendario del mercato, svelando un colpo al giorno con un tuffo nel passato quotidiano, saltando da un anno all’altro. Pronti ad azionare la macchina del tempo del mercato? Il colpo del giorno è…
Cosa accadde oggi nelle passate sessioni di mercato?Vai al contenuto
Buongiorno Calciomercato: ascolta il podcast di Gianluca Di Marzio
Il tempo di un caffè per scoprire tutto quello che è successo fin qui nel mercato di gennaio in Italia e nel mondo. "Buongiorno Calciomercato" è un podcast esclusivo disponibile dalle prime ore del mattino su Sky Sport Insider per tutti gli abbonati
'Buongiorno Calciomercato': ascolta il PODCAST di Gianluca Di MarzioVai al contenuto
Lazio, iniziate le visite mediche di Taylor
Il centrocampista olandese, arrivato alla Lazio dall'Ajax per 15 milioni di euro, ha iniziato le visite mediche