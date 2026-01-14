Nel video Luca Marchetti fa il punto su Harry Maguire, difensore del Manchester United in scadenza di contratto a giugno. Fin qui per lui solo 10 presenze stagionali (8 in Premier dove fra infortuni e scelte tecniche non gioca da inizio novembre) e non è escluso possa anticipare a gennaio il suo addio ai Red Devils. Milan e Roma lo valutano: sarebbe un’opportunità ma, per ora, non c’è nulla di concreto
