Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Napoli, per l'attacco idea En-Nesyri (Fenerbahce)
- La Juventus vuole Mateta del Crystal Palace
- ...e intanto continua a lavorare per Mingueza
- Bologna, in chiusura Helland del Brann
- Ufficiale Robinio Vaz alla Roma fino al 2030
- Roma, Malen è in Italia: subito titolare a Torino? VIDEO
- Atalanta, le prime parole di Raspadori. VIDEO
- Fabio Paratici è il nuovo ds della Fiorentina
- L'ex Juve Douglas Costa riparte dalla Serie D!
- Genoa, saltato Bento, in arrivo Baldanzi
L'ex Juve Douglas Costa in Serie D: i dettagli
L’ex Bayern Monaco e Juventus Douglas Costa può tornare in Italia, pronto uncontratto con il Chievo fino a giugno. Al termine di questa esperienza, in estate, il brasiliano firmerà per una stagione con l’Al Ittifaq (che nei giorni scorsi ha accolto Mario Balotelli). I due club hanno la stessa proprietà, Douglas Costa ha già dato l’ok al trasferimento e ora si discutono gli aspetti economici. L’attaccante extracomunitario ora svincolato può essere tesserato solo in Serie A o, appunto, in Serie D, era seguito anche dal Flamengo
Napoli, En-Nesyri è un'opzione per l'attacco
Nel caso in cui la Roma non dovesse cedere Ferguson, il Napoli ha già pronta un’alternativa per l’attacco: si tratta di En-Nesyri del Fenerbahce. L’attaccante marocchino è una possibile idea per la squadra di Conte, con il club turco che ha aperto al prestito. Il Napoli però ha bisogno prima di una cessione: in uscita uno tra Lucca e Lang, con l’attaccante italiano che ha nelle ultime ore è seguito anche dal Besiktas.
Pisa, per l'attacco vicino Joao Pedro
Per l’attacco del Pisa è sempre più vicino Joao Pedro (ex Cagliari e Palermo) dell'Atletico San Luis (Messico). Verrà pagata la clausola da 3.5 milioni per chiudere l’operazione riportare in Italia il classe 1992, si stanno discutendo i dettagli con il club messicano. Potrebbe però non essere l’unico attaccante in arrivo in Toscana, si tratta infatti anche Stojilkovic del Cracovia
La Juve vuole Mateta: il punto
Se la Juventus decidesse di fare un’operazione in entrata in attacco, il nome valutato è quello di Mateta del Crystal Palace. Visto il probabile addio di Vlahovic in estate, potrebbe essere lui il prescelto su cui si sta ragionando in queste ore - per cui sarebbe ovviamente necessario un investimento importante (viene valutato 30/35 milioni dal club inglese). C’è stata una prima mossa dei bianconeri che hanno chiesto informazioni, i costi sono alti e se non si dovesse riuscire a chiudere l’operazione ora la Juventus potrebbe riprovarci in estate
Roma, Malen è in città
Donyell Malen è atterrato ieri a Ciampino poco dopo le 21.30. Il giocatore si trasferisce dall'Aston Villa in prestito oneroso da 2 milioni con l'obbligo condizionato alla qualificazione europea per 25. Accolto dai tanti tifosi presenti, l'attaccante olandese nelle prossime ore effettuerà visite mediche e firma
Roma, ufficiale Robinio Vaz dal Marsiglia
Dopo le visite mediche e la firma, è arrivato anche l'annuncio ufficiale di Robinio Vaz. L'attaccante francese del 2007 si trasferisce in prestito con obbligo dal Marsiglia. Il calciatore, si legge nel comunicato, ha sottoscritto un contratto fino al 2030
Torino, avanza la trattativa per Prati del Cagliari
Prosegue la trattativa tra Torino e Cagliari per il 2003 Prati: il centrocampista dovrebbe rientrare nell’operazione Anjorin – obiettivo dei rossoblù – per cui i due club stanno parlando.
Mlacic e Inter sempre più vicini: nuova offerta nelle prossime ore
I nerazzurri e il giovane talento croato della difesa dell’Hajduk Spalato sono sempre più vicini. L’offerta attuale dell’Inter è di quattro milioni più bonus contro i sei richiesti, ma il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio preparano un rilancio nelle prossime ore. Se tutto andrà bene il giocatore potrebbe arrivare lunedì a Milano per le visite mediche. Poi resterà all’Hajduk Spalato in prestito
Spezia su Leone della Juve Stabia
Lo Spezia ha fatto un'offerta per Giuseppe Leone, centrocampista classe 2001, in scadenza con la Juve Stabia. I club stanno trattando sulla clausola presente nel suo contratto
Il Genoa è pronto a chiudere per Dagasso
Il Genoa è pronto a chiudere per Matteo Dagasso del Pescara: offerta da 2 milioni di base fissa più bonus che potrebbero portare la cifra vicina ai 2,5 milioni. I due club in contatto per formalizzare il tutto
Fabio Paratici sarà il nuovo ds della Fiorentina
Ora è ufficiale: "ACF Fiorentina è lieta di comunicare che Fabio Paratici, a partire dal 4 febbraio 2026, assumerà l’incarico di Direttore Sportivo della Fiorentina"
Avellino, accordo con la Samp per Riccio
L'Avellino ha raggiunto l'accordo con la Sampdoria per Riccio, difensore classe 2002 ma andranno capiti i tempi di recupero dall’infortunio prima di chiudere. In attacco sondaggio per Van Hooijdonk del NAC Breda, ma servono due uscite. A centrocampo si continuano a seguire Saco e Ignacchiti
Tottenham, ufficiale l'arrivo di Gallagher dall'Atletico Madrid
Il Tottenham ha completato l'acquisto del centrocampista inglese Conor Gallagher dall'Atletico Madrid per una cifra di 34 milioni di sterline. "Sono così felice ed emozionato di essere qui, di fare il prossimo passo nella mia carriera in un club straordinario", ha detto Gallagher