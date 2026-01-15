Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

Nel caso in cui la Roma non dovesse cedere Ferguson, il Napoli ha già pronta un’alternativa per l’attacco: si tratta di En-Nesyri del Fenerbahce. L’attaccante marocchino è una possibile idea per la squadra di Conte, con il club turco che ha aperto al prestito. Il Napoli però ha bisogno prima di una cessione: in uscita uno tra Lucca e Lang, con l’attaccante italiano che ha nelle ultime ore è seguito anche dal Besiktas.