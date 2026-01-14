Offerte Sky
Atalanta, le prime immagini di Raspadori in Italia

video

Nel VIDEO le immagini di Giacomo Raspadori all'aeroporto di Bologna. Dopo la parentesi spagnola con l'Atletico Madrid, l'attaccante torna in Serie A. L'Atalanta ha raggiunto l'accordo con l'Atletico Madrid per il suo arrivo a titolo definitivo. Affare da 22 milioni di euro più 1 di bonus, con la formula presentata dall'Atalanta che ha fatto la differenza. Per lui contratto da 5 anni da 3,5 milioni a stagione (a crescere), uno stipendio leggermente superiore rispetto a quello che prendeva in Spagna

TAG:

