Così l'amministratore delegato del Pisa Giovanni Corrado a Sky Sport prima di Pisa-Atalanta: "Abbiamo dimostrato negli anni che per noi il progetto viene prima dei singoli giocatori. Abbiamo preso un ragazzo del 2005 dall'Anversa che riteniamo talentuoso e pronto per giocare oggi, così come Durosinmi. Penso siano giocatori da Pisa". Sul rifiuto di Joao Pedro: "Ha scelto un'altra strada, nonostante all'inizio avesse deciso di intraprendere questa bella idea insieme a noi. Ma chiusa una porta apriremo un portone". E su Lucca: "Vogliamo bene a Lorenzo, è un giocatore molto importante. Abbiamo vissuto una stagione molto bella con lui, ma a oggi è fantacalcio".