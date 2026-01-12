Pisa-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
La 21^ giornata di Serie A si apre con la sfida tra Pisa e Atalanta. Palladino si affida a Scamacca davanti, con De Ketelaere e Zalewski alle sue spalle. A destra gioca Musah. In panchina il nuovo acquisto Raspadori. Nel Pisa, invece, Gilardino schiera Tramoni e Moreo dietro a Meister. Diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD
Palladino: "Bisogna cavalcare il momento positivo"
L'allenatore dell'Atalanta Raffaele Palladino ha parlato dei quattro cambi fatti contro il Pisa: "Non ragioniamo per far riposare altri o meno - ha detto a Sky -. Pensiamo partita per partita: per noi oggi è fondamentale continuare a fare risultato e cavalcare il momento positivo, poi penseremo alla Champions. Giochiamo in un campo difficile, contro una squadra che ha voglia di fare punti. Bisogna andare in campo con la mentalità giusta e fare attenzione a tutti i dettagli". Sul Pisa: "Ci aspettiamo che il Pisa abbia voglia di rivalsa e di riscatto. Hanno voglia di far punti nel girone di ritorno. Bisogna avere la pazienza di sapere che le partite si possono sbloccare anche nel secondo tempo. Dobbiamo usare tutte le armi a nostro favore".
Corrado (ad Pisa): "Joao Pedro? Ha preso un'altra strada. Lucca? A oggi è fantacalcio... "
Così l'amministratore delegato del Pisa Giovanni Corrado a Sky Sport prima di Pisa-Atalanta: "Abbiamo dimostrato negli anni che per noi il progetto viene prima dei singoli giocatori. Abbiamo preso un ragazzo del 2005 dall'Anversa che riteniamo talentuoso e pronto per giocare oggi, così come Durosinmi. Penso siano giocatori da Pisa". Sul rifiuto di Joao Pedro: "Ha scelto un'altra strada, nonostante all'inizio avesse deciso di intraprendere questa bella idea insieme a noi. Ma chiusa una porta apriremo un portone". E su Lucca: "Vogliamo bene a Lorenzo, è un giocatore molto importante. Abbiamo vissuto una stagione molto bella con lui, ma a oggi è fantacalcio".
Gilardino: "Con l'Atalanta serve equilibrio e coraggio"
Nel video le parole dell'allenatore del Pisa Alberto Gilardino alla vigilia della sfida contro l'Atalanta.
Hien: "Non sarà facile, abbiamo imparato dal ko contro il Verona"
Le parole del difensore dell'Atalanta Isak Hien a Sky Sport nel pre-partita: "Queste squadre lottano sempre per la vittoria, non è facile giocare fuori casa. Dobbiamo dare il massimo per prendere i tre punti. Abbiamo imparato dalla partita contro il Verona, sappiamo che cosa dobbiamo fare".
Scuffet: "Partita difficile, ma vogliamo invertire il trend"
Il portiere del Pisa Simone Scuffet ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro l'Atalanta: "Oggi sarà una partita difficile. L'Atalanta è in forma, ma se vogliamo invertire un po' il trend dobbiamo cercare di fare punti". Sulla sua titolarità: "Sono contento. Lavoriamo tutti per farci trovare pronti. Cerchiamo di fare il meglio sia in allenamento che in partita. Dobbiamo uscire da questa situazione". Sugli avversari: "Fa piacere rivedere Raspadori. L'Atalanta ha giocatori di grandi qualità, cercheremo di limitarli il più possibile".
Atalanta, il nuovo acquisto Raspadori in panchina
Arrivato da poco dall'Atletico Madrid, Giacomo Raspadori sarà in panchina questa sera per Pisa-Atalanta. Non si esclude che Palladino possa metterlo in campo a partita in corso.
Le scelte di Palladino
Son quattro i cambi di Palladino rispetto alla squadra che ha battuto la scorsa settimana il Torino. In porta gioca Carnesecchi, davanti a Scalvini, Hien e Ahanor. A destra la novità è Musah, con De Roon e Pasalic a centrocampo. De Ketelaere e Zalewski giocano alle spalle di Scamacca.
Le scelte di Gilardino
3-4-2-1 per Alberto Gilardino. In porta c'è Scuffet, con Calabresi, Canestrelli e Coppola in difesa. A centrocampo ci sono Aebischer e Marin, con Touré a destra e Angori a sinistra. Dietro Meister, giocano Tramoni e Moreo.
Charles De Ketelaere, che ha segnato un gol e fornito un assist nelle ultime due gare di Serie A (un solo assist nelle 13 precedenti), ha realizzato solo due reti in 20 sfide di massimo campionato o contro squadre neopromosse, l'ultima delle quali l'11 febbraio 2024, contro il Genoa allenato da Alberto Gilardino.
Mattéo Tramoni ha segnato due gol nelle ultime quattro partite di Serie A, incluso uno nella gara precedente contro l'Udinese, dopo che nelle precedenti 14 di questo campionato era rimasto a secco. L'attaccante del Pisa, che non trova la rete in casa dal 16 marzo 2025, potrebbe tornare a segnare in due gare consecutive di campionato per la prima volta dallo scorso aprile in Serie B (contro Reggiana e Brescia, entrambe in trasferta).
L'Atalanta ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due trasferte di Serie A, dopo che aveva collezionato un solo clean sheet nelle precedenti otto (1.5 gol subiti in media a incontro); la squadra bergamasca, inoltre, ha vinto le ultime due gare esterne, dopo che nelle precedenti cinque aveva ottenuto solo due punti (con tre sconfitte di fila).
- PISA (3‑4-2-1): Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Coppola; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. All.: Gilardino
- ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Musah, de Roon, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino
L'Atalanta ha vinto le ultime tre partite di campionato, tanti successi quanti nelle precedenti 13 (5 pareggi, 5 sconfitte); tutti i tre successi sono arrivati senza subire gol e la squadra bergamasca non ha mai ottenuto quattro successi con clean sheet di fila in Serie A.
Il Pisa ha segnato solo una rete in casa in questa Serie A (1-0 contro la Cremonese); dall'introduzione del girone unico nel 1929/30, nessun'altra squadra aveva realizzato così pochi gol dopo 10 gare interne stagionali nel massimo campionato.
Il Pisa non ha vinto nessuna delle ultime nove partite di Serie A (4 pareggi, 5 sconfitte). In questa stagione, prima dell'unica vittoria contro la Cremonese, la squadra non aveva ottenuto successi per 10 gare consecutive. Dopo aver registrato quattro clean sheet nelle prime 11 sfide, i toscani hanno subito almeno un gol in ciascuno degli ultimi nove incontri di campionato (1.8 in media a partita).
Con questa partita il Pisa diventerà la squadra ad aver disputato più partite di venerdì in questo campionato, essendo attualmente a quota tre (1 vittoria, 1 pareggio, 1 sconfitta) come Milan, Lecce e Sassuolo; l'Atalanta, invece, non disputa una gara in questo giorno della settimana da più di un anno (ultima volta il 6 dicembre 2024 contro il Milan, 2-1 finale a favore dei bergamaschi).
L'Atalanta non vince contro una squadra neopromossa in Serie A dal 25 gennaio 2025 (2-1 contro il Como) e da allora ha collezionato tre pareggi e due sconfitte; i bergamaschi non arrivano a sei gare senza successi contro squadre provenienti dalla Serie B dal 2009.
Pisa e Atalanta si sono affrontate quattro volte in casa del Pisa in Serie A. I padroni di casa sono rimasti imbattuti nei primi due incroci (1 vittoria, 1 pareggio), ma hanno perso gli ultimi due di questa serie.
Nello spogliatoio del Pisa
Anche il Pisa questa sera dà il benvenuto ai suoi due nuovi acquisti.
Il Pisa ha vinto due delle prime tre partite (1 pareggio) contro l'Atalanta in Serie A; nelle successive sei non ha ottenuto alcun successo, registrando due pareggi (incluso quello nella gara di andata) e quattro sconfitte.
Dentro lo spogliatoio dell'Atalanta
C'è già la maglia di Giacomo Raspadori, nuovo acquisto della squadra di Palladino.
La 21^ giornata di Serie A si apre con la sfida tra Pisa-Atalanta. Segui il match con il nostro liveblog.