Fiorentina su Fabbian, Sohm possibile contropartita per il Bologna. Calciomercato newsCalciomercato
La Fiorentina continua a lavorare sul mercato. In particolare, sono due i giocatori che interessano ai viola per il centrocampo: il primo è quello di Kristian Thorstvedt, sul quale però il Sassuolo al momento non apre al trasferimento. L'altro è quello di Giovanni Fabbian del Bologna, con la Fiorentina che sarebbe disposta a offrire Sohm come contropartita. Nel video le ultime con Gianluca Di Marzio
Prossimi Video
Bove pronto a rescindere con la Roma, poi il Watford
Calciomercato
Inter, si complica Mlacic: manca l’ok del croato
Calciomercato
Como, possibile inserimento per Nuno Tavares
Calciomercato
Fiorentina su Fabbian, Sohm come contropartita
Calciomercato
Inter, tentativo per il ritorno di Perisic: il Psv non apre
Calciomercato
La Juve avanza per Mateta e Maldini: le ultime
Calciomercato
Douglas Costa giocherà al Chievo in Serie D fino a giugno
Calciomercato