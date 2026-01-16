La Fiorentina continua a lavorare sul mercato. In particolare, sono due i giocatori che interessano ai viola per il centrocampo: il primo è quello di Kristian Thorstvedt, sul quale però il Sassuolo al momento non apre al trasferimento. L'altro è quello di Giovanni Fabbian del Bologna, con la Fiorentina che sarebbe disposta a offrire Sohm come contropartita. Nel video le ultime con Gianluca Di Marzio

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE