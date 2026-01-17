Calciomercato 2026, ultime news di oggi in diretta live
Qui tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. 'Calciomercato l'Originale' torna lunedì 19 gennaio alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio LIVE da Prato Nevoso
City, in un anno speso mezzo miliardo
Le risorse da investire non sono un problema per il club di Manchester, che da gennaio 2025 a oggi ha speso oltre mezzo miliardo di euro. L’ultimo colpo è l’ufficialità di Semenyo con il prossimo acquisto in arrivo che sarà Guehi dal Palace. Ecco tutti gli acquisti degli ultimi 12 mesi del City
Pisa, suggestione Lucca
L’attaccante del Napoli è cercato da diversi club importanti, tra cui Nottingham Forest, Benfica, Besiktas e Al-Hilal. E poi c'è il Pisa, dove Lorenzo Lucca ha già giocato in Serie B, che sogna un ritorno che avrebbe del clamoroso
Bologna, ufficiale Helland
Ufficialità, ieri, anche in casa rossoblù, con l’acquisto del norvegese Helland dal Brann, che arriva al Bologna per 6 milioni di euro
Roma, Malen è il nono olandese in giallorosso: e gli altri?
L’ultimo acquisto della Roma allunga l’elenco dei giocatori arrivati dall’Olanda: oltre a Malen, ricordi tutti gli altri?
Roma, ufficiale Malen: tutti gli acquisti in A
Ieri è stato ufficializzato l’arrivo dell’olandese alla Roma. Oltre a Donyell Malen dall’Aston Villa, ecco gli altri acquisti finora ufficializzati in Serie A
Calcio in lutto, morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso
Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è morto nella notte italiana all'età di 76 anni. A comunicarlo è lo stesso club viola: "Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa. Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato"
