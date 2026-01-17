Offerte Sky
Calciomercato 2026, ultime news di oggi in diretta live

live blog

Qui tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. 'Calciomercato l'Originale' torna lunedì 19 gennaio alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio LIVE da Prato Nevoso

 IL TABELLONE 

LIVE

City, in un anno speso mezzo miliardo

Le risorse da investire non sono un problema per il club di Manchester, che da gennaio 2025 a oggi ha speso oltre mezzo miliardo di euro. L’ultimo colpo è l’ufficialità di Semenyo con il prossimo acquisto in arrivo che sarà Guehi dal Palace. Ecco tutti gli acquisti degli ultimi 12 mesi del City

Man City da capogiro: sai la cifra mostruosa spesa sul mercato nell'ultimo anno?

Man City da capogiro: sai la cifra mostruosa spesa sul mercato nell'ultimo anno?

Pisa, suggestione Lucca

L’attaccante del Napoli è cercato da diversi club importanti, tra cui Nottingham Forest, Benfica, Besiktas e Al-Hilal. E poi c'è il Pisa, dove Lorenzo Lucca ha già giocato in Serie B, che sogna un ritorno che avrebbe del clamoroso

Napoli, per Lucca anche la suggestione di un possibile ritorno in un suo vecchio club

Napoli, per Lucca anche la suggestione di un possibile ritorno in un suo vecchio club

Bologna, ufficiale Helland

Ufficialità, ieri, anche in casa rossoblù, con l’acquisto del norvegese Helland dal Brann, che arriva al Bologna per 6 milioni di euro

Roma, Malen è il nono olandese in giallorosso: e gli altri?

L’ultimo acquisto della Roma allunga l’elenco dei giocatori arrivati dall’Olanda: oltre a Malen, ricordi tutti gli altri?

Tutti gli olandesi nella storia della Roma: Malen è il 9°

Tutti gli olandesi nella storia della Roma: Malen è il 9°

Roma, ufficiale Malen: tutti gli acquisti in A

Ieri è stato ufficializzato l’arrivo dell’olandese alla Roma. Oltre a Donyell Malen dall’Aston Villa, ecco gli altri acquisti finora ufficializzati in Serie A

Roma, ufficiale l'arrivo di Donyell Malen

Roma, ufficiale l'arrivo di Donyell Malen

Calcio in lutto, morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è morto nella notte italiana all'età di 76 anni. A comunicarlo è lo stesso club viola: "Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa. Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato"

Calciomercato, le news di oggi

Juve, avanza Mateta. E può arrivare anche Maldini

Calciomercato

La Juventus insiste per l'attaccante francese: trattativa avanzata con il Crystal Palace e...

Calciomercato, le news del 16 gennaio

blog

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...

Inter, l'Hajduk ha accettato l'offerta per Mlacic

Calciomercato

L'Hajduk ha accettato l'offerta dell'Inter (da 5 milioni più bonus) per Mlasic. Tra domenica e...

Juve, nuovi contatti per Mateta: vale 40 milioni

Calciomercato

Contatti anche nella giornata di giovedì tra i bianconeri e l'entourage del francese, valutato...

Joao Pedro, no al Pisa: "Sono felice in Messico"

Calciomercato

L'ex attaccante del Cagliari ha detto no al ritorno in Italia. Joao Pedro - che gioca in Messico...
