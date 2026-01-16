Genoa, atteso l’ok per Baldanzi: seguito Casseres del Tolosa

Genoa molto attivo sul mercato: si conta di chiudere l’arrivo di Baldanzi dalla Roma in prestito con diritto di riscatto: il club rossoblù attende oggi, venerdì 16 gennaio, il via libera definitivo per la partenza del giocatore. Il Grifone segue con interesse anche Cristian Casseres, centrocampista venezuelano classe 2000 del Tolosa: si attende una risposta dal club francese per capire se l’operazione potrà chiudersi già a gennaio o slitterà a giugno. Guarda il VIDEO con tutti i dettagli
