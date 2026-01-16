Torino, Obrador in chiusura: si attende ok del Real Madrid

Il terzino sinistro del Benfica potrebbe arrivare in Italia nel weekend. Classe 2004, Rafa Obrador è infatti in chiusura con il Torino, che ha l’accordo con il giocatore e anche con il club portoghese. Manca però il via libera e l’ultimo ok anche da parte del Real Madrid, che lo acquistò dal Maiorca per farlo giocare nella sua squadra B e vanta ancora alcuni diritti su Obrador

