Como-Nuno Taveres, possibile inserimento per il giocatore della Lazio

Calciomercato

Il Como pensa a Nuno Tavares. La squadra di Fabregas, alla ricerca di un rinforzo sulla fascia sinistra, potrebbe inserirsi per il terzino portoghese in uscita dalla Lazio. Sul giocatore c'è anche l'interesse del Besiktas. Il punto nel video di Gianluca Di Marzio

CALCIOMERCATO: TUTTE LE NEWS E LE TRATTATIVE

