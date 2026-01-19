Chi è Leon Jakirovic

È giovane, è croato e gioca nella stessa squadra da cui è stato preso un anno fa, sempre nel mercato di gennaio, Petar Sucic. L’Inter guarda ancora ai talenti prodotti dalla Dinamo Zagabria e adesso ha messo gli occhi su Leon Jakirovic, per cui i nerazzurri hanno fatto un’offerta ufficiale e aspettano ora la risposta del club croato, per poterlo mettere sotto contratto e accoglierlo nella prossima stagione. Come è stato proprio per Sucic. E prima di lui, nel 2013 per Kovacic e nel 2015 per Brozovic. Tutti arrivati nel mercato invernale e tutti dalla Dinamo Zagabria.

I due gol al Barcellona e l’esordio con papà Sergej

Non avendo trovato al momento l’accordo per Mlacic, difensore dell’Hajduk Spalato, l’Inter è andata su questo classe 2008 mancino di piede, che ha appena compiuto 18 anni ed è un difensore centrale. Anche se in Youth League si è già messo in mostra, un anno fa di questi tempi, segnando due gol al Barcellona allenato dall’ex difensore blaugrana Juliano Belletti. Nato a Pozega, non lontano dal confine con la Bosnia, con la Prima Squadra Jakirovic ha giocato finora solo tre partite nel campionato croato. La prima assoluta, alla fine della stagione 2023/2024, quando sulla panchina della Dinamo sedeva non un allenatore qualunque, ma suo papà Sergej, ora alla guida degli inglesi dell’Hull City, in Championship.

L’esordio in Champions contro il Milan grazie a Cannavaro

“Orgoglioso” scriveva qualche tempo fa papà Jakirovic sui suoi profili social, quando il figlio firmava il primo contratto con il club di Zagabria. E adesso, in una storia su Instagram pubblicata in queste ultime ore in cui Leon si avvicina a un futuro interista, papà Sergej ha ripostato un fotomontaggio, con il figlio già con addosso la maglia nerazzurra. Aggiungendo un significativo “Sempre Forza Inter”. Felice del probabile futuro italiano di Leon, che in qualche modo Milano l’aveva nel destino. Se è vero che l’unica presenza in Champions di Jakirovic è stata proprio… contro il Milan! Un anno fa, il 29 gennaio del 2025, in un match della fase a gironi contro i rossoneri allenati da Conceiçao, la Dinamo vinse 2-1 grazie ai gol di due ‘italiani’: l’ex Juve e Fiorentina Marko Pjaca e poi Baturina, ora protagonista con il Como. Il gol di Pulisic non bastò al Milan a evitare la sconfitta, in un match che nel recupero vide proprio l’esordio europeo di Jakirovic. Per volontà dell’allora allenatore italiano della Dinamo, Fabio Cannavaro. Uno che di difesa se ne intende. E che ha dato fiducia a un 17enne in Champions contro il Milan. In un debutto che un anno dopo sa quasi di derby.