Serata di Champions, ma il mercato non si ferma mai. In casa Inter Sommer è in scadenza a fine stagione e probabilmente non verrà rinnovato. Ecco perché nella short list del club nerazzurro c'è anche il Dibu Martinez, campione del mondo con l'Argentina e in forza all'Aston Villa. I contatti ci sono già stati ma c'è il nodo ingaggio: il suo in Inghilterra è molto alto, da capire le sue volontà e se accetterà una base salariale più bassa