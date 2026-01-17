L'Inter e l'Arsenal si incontreranno per la quarta volta in Champions League; i nerazzurri hanno vinto due dei tre precedenti (1 sconfitta), di cui uno nella fase a gironi della scorsa edizione del torneo (1-0 a novembre 2024).
Inter-Arsenal, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Super sfida a San Siro tra i nerazzurri e l'Arsenal capolista in Champions e in Premier League. Chivu sceglie Acerbi come difensore centrale: Bisseck in panchina. Davanti Lautaro-Thuram, confermato Zielinski play con Sucic mezzala. Nell'Arsenal partono fuori Rice, Gabriel e Odegaard, in attacco Trossard con Gabriel Jesus e Saka. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu
ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly; Eze, Zubimendi, Merino; Saka, Gabriel Jesus, Trossard. All. Arteta
Chivu: "Due squadre forti che giocheranno a viso aperto"
Chivu prima del via ha parlato ai microfoni di Sky: "Oggi contano la responsabilità e l'atteggiamento ma nello stesso tempo anche la serenità. In queste partite si gioca sulla qualità e sugli errori, due squadre forti che giocheranno a viso aperto"
Inter, le scelte di Chivu
Chivu torna al tandem titolare in attacco: Lautaro con Thuram. A centrocampo, con Calhanoglu sempre out, c'è la conferma di Zielinski nel ruolo di play e l'inserimento di Sucic mezzala (fuori Mkhitaryan). In difesa Acerbi centrale con Akanji che si sposta sul centrodestra; panchina per Bisseck
L'Inter pensa al "Dibu" Martinez
Serata di Champions, ma il mercato non si ferma mai. In casa Inter Sommer è in scadenza a fine stagione e probabilmente non verrà rinnovato. Ecco perché nella short list del club nerazzurro c'è anche il Dibu Martinez, campione del mondo con l'Argentina e in forza all'Aston Villa. I contatti ci sono già stati ma c'è il nodo ingaggio: il suo in Inghilterra è molto alto, da capire le sue volontà e se accetterà una base salariale più bassa
L'ultimo successo dell'Arsenal in trasferta contro una squadra italiana nella Champions League risale al marzo 2008 (2-0 contro il Milan). Da allora, i Gunners non sono riusciti a vincere le cinque trasferte successive (1 pareggio, 4 sconfitte) e non hanno mai trovato la rete.
L'Inter ha perso due delle ultime tre partite casalinghe contro squadre inglesi (entrambe contro il Liverpool, nel 2022 e nel 2025), tante sconfitte quante ne aveva subite nelle precedenti dieci gare interne contro queste formazioni in Coppa dei Campioni/Champions League (5 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte).
In caso di successo, l'Arsenal stabilirà la sua più lunga serie di vittorie consecutive in Coppa dei Campioni/Champions League (sette). I Gunners hanno vinto le ultime sei partite con un punteggio totale di 17-1, mantenendo la porta inviolata in cinque occasioni.
L'Inter ha vinto le prime quattro partite di Champions League in questa stagione, ma ha poi perso le ultime due (contro l'Atletico Madrid e il Liverpool). L'ultima volta che i nerazzurri hanno subito tre sconfitte consecutive nella competizione è stata tra aprile e settembre 2011, quando Christian Chivu era ancora un giocatore del club.
L'Arsenal ha una differenza reti di +16 in questa Champions League (17 gol segnati, uno subito). Solo una squadra inglese ha avuto un dato migliore nelle prime sei partite di una singola edizione del torneo (dal 1992/93): il Liverpool di Jürgen Klopp nel 2017/18 (+17 – 23 gol fatti, sei subiti).
Dall'inizio del 2025, nessun giocatore ha segnato più gol di Lautaro Martínez in casa in Champions League (otto, come Serhou Guirassy). Nel periodo considerato, ha realizzato tanti gol quanti tutti gli altri giocatori dell'Inter messi insieme nelle gare interne del torneo (otto reti, da sette giocatori diversi).
Gabriel Martinelli ha segnato in tutte le cinque gare di questa Champions League (cinque reti), e potrebbe registrare la più lunga striscia di gare consecutive in gol da parte di un giocatore brasiliano nella competizione (sei), superando le serie di cinque match di Neymar (in due occasioni, 2015 e 2017) e Jardel nel 1999.
Dall'inizio della scorsa stagione, David Raya è il portiere che ha evitato più gol in Champions League (+7.3), secondo il modello degli expected goals e considerando i tiri nello specchio subiti (10 reti concesse e 17.3 xGoT). Dall'altra parte, dall'inizio della stagione 2023/24, il portiere che primeggia in questa particolare classifica è Yann Sommer (+7.9 - 23 subiti su 30.9 xGoT).
Martín Zubimendi è il giocatore dell'Arsenal che ha effettuato più line-breaking passes (46, passaggi che tagliano almeno una linea di pressione avversaria) e più passaggi che superano la linea difensiva (sette) in questa Champions League, inoltre è anche primo tra i Gunners per possessi guadagnati (22) nel torneo in corso.