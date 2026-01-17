Offerte Sky
Champions LeagueGiornata 7 - martedì 20 gennaio 2026Giornata 7 - mar 20 genStadio Giuseppe Meazza
Inter
21:00
Arsenal
Inter21:00 Arsenal
Inter-Arsenal, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

Super sfida a San Siro tra i nerazzurri e l'Arsenal capolista in Champions e in Premier League. Chivu sceglie Acerbi come difensore centrale: Bisseck in panchina. Davanti Lautaro-Thuram, confermato Zielinski play con Sucic mezzala. Nell'Arsenal partono fuori Rice, Gabriel e Odegaard, in attacco Trossard con Gabriel Jesus e Saka. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD

LE FORMAZIONI UFFICIALI 

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu 

 

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly; Eze, Zubimendi, Merino; Saka, Gabriel Jesus, Trossard. All. Arteta 

• Vuoi vedere le partite di Champions League? Su Sky hai 185 delle 203 partite a stagione in esclusiva

• Guarda Inter-Arsenal su Sky o in streaming su NOW

Chivu: "Due squadre forti che giocheranno a viso aperto"

Chivu prima del via ha parlato ai microfoni di Sky: "Oggi contano la responsabilità e l'atteggiamento ma nello stesso tempo anche la serenità. In queste partite si gioca sulla qualità e sugli errori, due squadre forti che giocheranno a viso aperto"

Inter, le scelte di Chivu

Chivu torna al tandem titolare in attacco: Lautaro con Thuram. A centrocampo, con Calhanoglu sempre out, c'è la conferma di Zielinski nel ruolo di play e l'inserimento di Sucic mezzala (fuori Mkhitaryan). In difesa Acerbi centrale con Akanji che si sposta sul centrodestra; panchina per Bisseck

  • 3-5-2: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu

L'Inter pensa al "Dibu" Martinez

Serata di Champions, ma il mercato non si ferma mai. In casa Inter Sommer è in scadenza a fine stagione e probabilmente non verrà rinnovato. Ecco perché nella short list del club nerazzurro c'è anche il Dibu Martinez, campione del mondo con l'Argentina e in forza all'Aston Villa. I contatti ci sono già stati ma c'è il nodo ingaggio: il suo in Inghilterra è molto alto, da capire le sue volontà e se accetterà una base salariale più bassa

L'Inter e l'Arsenal si incontreranno per la quarta volta in Champions League; i nerazzurri hanno vinto due dei tre precedenti  (1 sconfitta), di cui uno nella fase a gironi della scorsa edizione del torneo (1-0 a novembre 2024).

L'ultimo successo dell'Arsenal in trasferta contro una squadra italiana nella Champions League  risale al marzo 2008 (2-0 contro il Milan). Da allora, i Gunners non  sono riusciti a vincere le cinque trasferte successive (1 pareggio, 4  sconfitte) e non hanno mai trovato la rete.

L'Inter ha  perso due delle ultime tre partite casalinghe contro squadre inglesi  (entrambe contro il Liverpool, nel 2022 e nel 2025), tante sconfitte  quante ne aveva subite nelle precedenti dieci gare interne contro queste  formazioni in Coppa dei Campioni/Champions League (5 vittorie, 3  pareggi, 2 sconfitte).

In caso di successo, l'Arsenal stabilirà  la sua più lunga serie di vittorie consecutive in Coppa dei  Campioni/Champions League (sette). I Gunners hanno vinto le ultime  sei partite con un punteggio totale di 17-1, mantenendo la porta  inviolata in cinque occasioni.

L'Inter ha  vinto le prime quattro partite di Champions League in questa  stagione, ma ha poi perso le ultime due (contro l'Atletico Madrid e il  Liverpool). L'ultima volta che i nerazzurri hanno subito tre sconfitte  consecutive nella competizione è stata tra aprile e settembre 2011,  quando Christian Chivu era ancora un giocatore del club.

L'Arsenal ha  una differenza reti di +16 in questa Champions League (17 gol  segnati, uno subito). Solo una squadra inglese ha avuto un dato migliore  nelle prime sei partite di una singola edizione del torneo (dal  1992/93): il Liverpool di Jürgen Klopp nel 2017/18 (+17 – 23 gol fatti,  sei subiti).

Dall'inizio del 2025, nessun giocatore ha segnato più gol di Lautaro Martínez in  casa in Champions League (otto, come Serhou Guirassy). Nel periodo  considerato, ha realizzato tanti gol quanti tutti gli altri giocatori  dell'Inter messi insieme nelle gare interne del torneo (otto reti, da  sette giocatori diversi).

Gabriel Martinelli ha  segnato in tutte le cinque gare di questa Champions League (cinque  reti), e potrebbe registrare la più lunga striscia di gare consecutive  in gol da parte di un giocatore brasiliano nella competizione (sei),  superando le serie di cinque match di Neymar (in due occasioni, 2015 e  2017) e Jardel nel 1999.

Dall'inizio della scorsa stagione, David Raya è  il portiere che ha evitato più gol in Champions League (+7.3),  secondo il modello degli expected goals e considerando i tiri nello  specchio subiti (10 reti concesse e 17.3 xGoT). Dall'altra parte,  dall'inizio della stagione 2023/24, il portiere che primeggia in questa  particolare classifica è Yann Sommer (+7.9 - 23 subiti su 30.9 xGoT).

Martín Zubimendi è  il giocatore dell'Arsenal che ha effettuato più line-breaking passes  (46, passaggi che tagliano almeno una linea di pressione avversaria) e  più passaggi che superano la linea difensiva (sette) in questa Champions League, inoltre è anche primo tra i Gunners per possessi  guadagnati (22) nel torneo in corso.