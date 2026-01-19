Mateta si complica, la Juventus punta En-Nesyri: i dettagli

Il Crystal Palace ha rispedito al mittente l'offerta della Juventus per Jean-Philippe Mateta, rendendo l'affare difficile. Può entrare così nel vivo la trattativa per Youssef En-Nesyri: il Fenerbahce è aperto al prestito, ma i bianconeri potrebbero affrontare la concorrenza del Napoli per il giocatore marocchino. Nel video tutti i dettagli dell'affare a cura di Davide Abrescia
