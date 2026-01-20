Si aspetta un acquisto prima del match contro il Napoli? Ha avuto dei contatti con Comolli?

Spalletti: "Ho avuto dei contatti... è vicino al mio ufficio. Oggi Comolli ha partecipato anche all'allenamento. Queste sono domande che dovete fare a loro. Io non mi aspetto niente. Se chiedono il mio pensiero io glielo dico ed è sempre lo stesso. Si va avanti con tranquilla coerenza e fiducioso di poter andare a lottare per i nostri obiettivi con i calciatori che ho trovato qui dentro. Sono molto contento dei giocatori che ho a disposizione. Noto una crescita importante in quello che stiamo facendo".