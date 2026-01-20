Offerte Sky
Calciomercato, Fiorentina: ecco Fabbian, al Bologna in cambio Sohm

Calciomercato

Giovanni Fabbian è arrivato a Firenze per svolgere le visite mediche. Il centrocampista arriva nell'ambito dello scambio tra Fiorentina e Bologna. Nel capoluogo emiliano arriva invece Simon Sohm. Tutti i dettagli da Manuele Baiocchini

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

