Fiorentina, ecco Fabbian: al Bologna in cambio Sohm

Giovanni Fabbian è arrivato a Firenze per svolgere le visite mediche. Il centrocampista arriva nell'ambito dello scambio tra Fiorentina e Bologna. Nel capoluogo emiliano arriva invece Simon Sohm. Tutti i dettagli da Manuele Baiocchini
