Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Calciomercato 2026, ultime news di oggi in diretta LIVE

live blog

Qui in diretta tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Da non perdere 'Calciomercato l'Originale': fino a domani dalle 19 alle 20 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio. Questa sera e per tutta la settimana LIVE da Prato Nevoso

IL TABELLONE 

in evidenza

LIVE

Roma, Bailey torna all'Aston Villa

Termina l’avventura di Leon Bailey con la Roma. Il giamaicano lascia il club giallorosso e rientra all’Aston Villa. Si chiude con sole undici presenze tra tutte le competizioni, quindi, l’esperienza di Bailey in giallorosso

Roma, Bailey torna in Premier all'Aston Villa

Roma, Bailey torna in Premier all'Aston Villa

Vai al contenuto

Fiorentina, ecco Fabbian. Sohm al Bologna

Giovanni Fabbian è arrivato ieri a Firenze per svolgere le visite mediche. Il centrocampista arriva nell'ambito dello scambio tra Fiorentina e Bologna. Nel capoluogo emiliano arriva invece Simon Sohm.

Fiorentina, ecco Fabbian: al Bologna in cambio Sohm

Fiorentina, ecco Fabbian: al Bologna in cambio Sohm

Vai al contenuto

Ter Stegen al Girona in prestito

E' ufficiale il passaggio in prestito del portiere tedesco Ter Stegen dal Barcellona al Girona. Lascia i blaugrana dopo 11 anni e mezzo

Un giocatore lascia il Barcellona dopo 11 anni e mezzo

Un giocatore lascia il Barcellona dopo 11 anni e mezzo

Vai al contenuto

Juve, avanti per En-Nesyri

Viste le resistenze del Crystal Palace per Mateta, i bianconeri continuano i contatti per l’attaccante del Fenerbahce En-Nesyri (sul quale ci sono anche Napoli e Siviglia).

Mercato Juve, le ultime news sull'attaccante: come stanno le cose

Mercato Juve, le ultime news sull'attaccante: come stanno le cose

Vai al contenuto

Perisic, l'Inter ci prova col Psv

L'Inter vorrebbe riportare a Milano Ivan Perisic ma tutto dipende dal Psv. I nerazzurri insisteranno ma tutto dipenderà dal club olandese: se ci sarà un'apertura allora il club guidato da Marotta affonderà il colpo. Sarebbe la terza avventura con l'Inter per Perisic dopo quelle dal 2015 al 2019 e dal 2020 al 2022

L'Inter insisterà con il Psv per il ritorno di Perisic

L'Inter insisterà con il Psv per il ritorno di Perisic

Vai al contenuto

Cremonese, Vazquez verso il Belgrano

Cremonese e Belgrano sono ormai a un passo dall'accordo per Vazquez. Gli argentini e il giocatore premono. Il suo desiderio per il finale della carriera è tornare dove è cresciuto e spera che la Cremonese presto possa dargli il via libera presto.

Juve, chiesto Gudmundsson alla Fiorentina: operazione difficile

Per il ruolo di vice Yildiz, la Juventus ha chiesto Gudmundsson in prestito, ma è arrivato il no deciso della Fiorentina. Il ds Ottolini spinge per il giocatore ma l'operazione sembra davvero molto complicata.

Torino, Asllani possibile idea del Bologna

Il Bologna potrebbe tornare su Asllani, che già aveva trattato la scorsa estate. Il centrocampista del Torino, in prestito dall'Inter, lascerà i granata. Nei prossimi giorni si capirà se l'idea potrà avere uno sviluppo

Calciomercato: Altre Notizie

Ritorno Perisic, l'Inter insisterà con il Psv

Calciomercato

L'Inter vorrebbe riportare a Milano il croato ma tutto dipende dal Psv. I nerazzurri insisteranno...

Inter: per il dopo Sommer si pensa a Dibu Martinez

Calciomercato

Il portiere svizzero è in scadenza a fine stagione e probabilmente non verrà rinnovato. Ecco...

Juve su En-Nesyri, no Fiorentina per Gudmundsson

Calciomercato

Viste le resistenze del Crystal Palace per Mateta, i bianconeri continuano i contatti per...

Roma, Bailey torna in Premier all'Aston Villa

Calciomercato

Termina l’avventura di Leon Bailey con la Roma. Il giamaicano lascia il club giallorosso e...

Fiorentina, ore decisive per la cessione di Dzeko

Calciomercato

Edin Dzeko potrebbe lasciare la Fiorentina in questa sessione invernale di calciomercato: su di...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE