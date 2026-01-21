Calciomercato 2026, ultime news di oggi in diretta LIVE
Qui in diretta tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Da non perdere 'Calciomercato l'Originale': fino a domani dalle 19 alle 20 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio. Questa sera e per tutta la settimana LIVE da Prato Nevoso
in evidenza
- Inter, per la porta si valuta anche il Dibu Martinez
- I nerazzurri lavorano al ritorno di Perisic
- Juventus, è En-Nesyri l'attaccante più vicino
- Le parole di Spalletti su mercato e rinnovo
- Roma, Bailey torna all'Aston Villa
- Fiorentina, ecco Fabbian. Sohm a Bologna
- Dzeko verso l'addio: Schalke in pole
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- Il tabellone della Serie B
Roma, Bailey torna all'Aston Villa
Termina l’avventura di Leon Bailey con la Roma. Il giamaicano lascia il club giallorosso e rientra all’Aston Villa. Si chiude con sole undici presenze tra tutte le competizioni, quindi, l’esperienza di Bailey in giallorosso
Roma, Bailey torna in Premier all'Aston VillaVai al contenuto
Fiorentina, ecco Fabbian. Sohm al Bologna
Giovanni Fabbian è arrivato ieri a Firenze per svolgere le visite mediche. Il centrocampista arriva nell'ambito dello scambio tra Fiorentina e Bologna. Nel capoluogo emiliano arriva invece Simon Sohm.
Fiorentina, ecco Fabbian: al Bologna in cambio SohmVai al contenuto
Ter Stegen al Girona in prestito
E' ufficiale il passaggio in prestito del portiere tedesco Ter Stegen dal Barcellona al Girona. Lascia i blaugrana dopo 11 anni e mezzo
Un giocatore lascia il Barcellona dopo 11 anni e mezzoVai al contenuto
Juve, avanti per En-Nesyri
Viste le resistenze del Crystal Palace per Mateta, i bianconeri continuano i contatti per l’attaccante del Fenerbahce En-Nesyri (sul quale ci sono anche Napoli e Siviglia).
Mercato Juve, le ultime news sull'attaccante: come stanno le coseVai al contenuto
Perisic, l'Inter ci prova col Psv
L'Inter vorrebbe riportare a Milano Ivan Perisic ma tutto dipende dal Psv. I nerazzurri insisteranno ma tutto dipenderà dal club olandese: se ci sarà un'apertura allora il club guidato da Marotta affonderà il colpo. Sarebbe la terza avventura con l'Inter per Perisic dopo quelle dal 2015 al 2019 e dal 2020 al 2022
L'Inter insisterà con il Psv per il ritorno di PerisicVai al contenuto
Cremonese, Vazquez verso il Belgrano
Cremonese e Belgrano sono ormai a un passo dall'accordo per Vazquez. Gli argentini e il giocatore premono. Il suo desiderio per il finale della carriera è tornare dove è cresciuto e spera che la Cremonese presto possa dargli il via libera presto.
Juve, chiesto Gudmundsson alla Fiorentina: operazione difficile
Per il ruolo di vice Yildiz, la Juventus ha chiesto Gudmundsson in prestito, ma è arrivato il no deciso della Fiorentina. Il ds Ottolini spinge per il giocatore ma l'operazione sembra davvero molto complicata.
Torino, Asllani possibile idea del Bologna
Il Bologna potrebbe tornare su Asllani, che già aveva trattato la scorsa estate. Il centrocampista del Torino, in prestito dall'Inter, lascerà i granata. Nei prossimi giorni si capirà se l'idea potrà avere uno sviluppo