Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Fiorentina, Fabbian è ufficiale. Dzeko verso lo Schalke 04. Le ultime news di mercato

Calciomercato

Nel VIDEO Davide Abrescia ci parla dei movimenti di mercato della Fiorentina molto attiva anche in uscita. Definito il passaggio di Edin Dzeko allo Schalke 04. L'attaccante bosniaco ha firmato fino al termine della stagione col club tedesco che milita in serie B. A Firenze è invece arrivato dal Bologna Giovanni Fabbian. Percorso inverso per Simon Sohm che si trasferisce in Emilia

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

TAG:

Prossimi Video

Napoli, il mercato resta a saldo zero

Calciomercato

Inter, le ultime news su Dibu Martinez, Mlacic e Perisic

Calciomercato

Lazio, offerta importanti dell'Al-Sadd a Romagnoli

Calciomercato

Juve, En-Nesyri è la prima scelta per l'attacco: le news

Calciomercato

Fiorentina, Dzeko vicino allo Schalke 04

Calciomercato

Inter-Jakirovic, "trattativa" Marotta-Boban in diretta Sky

Calciomercato