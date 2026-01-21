Nel VIDEO Davide Abrescia ci parla dei movimenti di mercato della Fiorentina molto attiva anche in uscita. Definito il passaggio di Edin Dzeko allo Schalke 04. L'attaccante bosniaco ha firmato fino al termine della stagione col club tedesco che milita in serie B. A Firenze è invece arrivato dal Bologna Giovanni Fabbian. Percorso inverso per Simon Sohm che si trasferisce in Emilia
