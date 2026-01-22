È fatta per il trasferimento di Edin Dzeko allo Schalke 04. “Il Cigno di Sarajevo” era conteso tra Paris FC e Schalke 04, ma alla fine ha scelto di tornare in Germania, dove aveva già vinto a inizio carriera con il Wolfsburg. Trasferimento a titolo definitivo e un contratto di sei mesi per lui. Una decisione dettata anche dalla piazza passionale e dall’ambiente già noto. Oggi sosterrà le visite mediche con lo Schalke