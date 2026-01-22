Offerte Sky
Calciomercato 2026, ultime news di oggi in diretta LIVE

live Calciomercato

Qui in diretta tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Da non perdere 'Calciomercato l'Originale' questa sera alle 19 e per tutta la settimana LIVE da Prato Nevoso

IL TABELLONE 

in evidenza

Calciomercato, le news di oggi

LIVE

Napoli, Lucca prende tempo: c'è anche il Siviglia. Possibile scambio con Juanlu

Il Siviglia si è inserito per la corsa a Lucca, che continua a prender tempo sulle  altre richieste. Tra l'altro gli spagnoli trattano anche El Nesyri. Il Siviglia ha proposto uno scambio di prestiti con Juanlu, già dalla scorsa estate obiettivo del Napoli, ma non c'è ancora un'offerta ufficiale

Napoli, si continua a lavorare per Maldini

Resta in piede l'ipotesi Daniel Maldini: contatti per portarlo a Napoli. L'operazione Giovane non esclude Maldini

Napoli, tentativo per Giovane dell'Hellas Verona

Il Napoli lavora per Giovane dell'Hellas Verona. Si prova a trovare accordo con la società gialloblù e con il giocatore. Ma deve prima cedere e l'indiziato numero uno è Lang, si sta parlando della sua cessione a titolo definitivo con il Galtasaray ma non è da escludere un futuro in Premier League

Napoli su Giovane e Maldini non è un'alternativa: come stanno le cose

Napoli su Giovane e Maldini non è un'alternativa: come stanno le cose

Cagliari, ufficiale il ritorno di Sulemana

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ibrahim Sulemana che si trasferisce dall’Atalanta BC con la formula del prestito – sino al termine della stagione sportiva 2025/26 – con diritto di riscatto

Le tre migliori squadre italiane per Bernardo Silva

Le suggestioni si sprecano, le voci anche. Ma ci sono pure contatti veri: Bernardo Silva in Serie A non è un'operazione improbabile. Oggi suggestione, domani magari realtà, proprio come successo a De Bruyne. Ma in quale squadra italiana darebbe il suo meglio? L'abbiamo chiesto all'algoritmo...

In quale squadra italiana si troverebbe meglio Bernardo Silva?

In quale squadra italiana si troverebbe meglio Bernardo Silva?

Lecce, fatta per Cheddira

Il Sassuolo ha dato il via libera definitivo al trasferimento di Cheddira al Lecce

Bologna, Italiano: "Dominguez resta con noi"

Italiano ha concluso la conferenza stampa parlando del futuro di Benjamín Domínguez, seguito dal Mallorca: “Dominguez rimarrà con noi. Ci ho parlato e abbiamo un bellissimo rapporto. Oggi avrà grandi possibilità di giocare, o dall’inizio o da subentrato“.

Genoa, nuovo innesto a centrocampo

Rafael Ibara Yoka ha firmato il proprio contratto in rossoblù. Francese, classe 2009, centrocampista mancino capace di giocare anche come quinto, arriva dall’USSA Vertou

Fiorentina, è fatta per Dzeko allo Schalke 04

È fatta per il trasferimento di Edin Dzeko allo Schalke 04. “Il Cigno di Sarajevo” era conteso tra Paris FC e Schalke 04, ma alla fine ha scelto di tornare in Germania, dove aveva già vinto a inizio carriera con il Wolfsburg. Trasferimento a titolo definitivo e un contratto di sei mesi per lui. Una decisione dettata anche dalla piazza passionale e dall’ambiente già noto. Oggi sosterrà le visite mediche con lo Schalke

