Lazio, Romagnoli vuole l'ok per andare in Qatar da Mancini: le ultime news di mercato

Calciomercato
©Ansa

Il mercato della Lazio può vivere uno scossone in uscita. Il capitano, Alessio Romagnoli, sta spingendo per trasferirsi in Qatar, all'Al-Sadd, la squadra allenata da Roberto Mancini, pronta a mettere 8 milioni di euro sul piatto per il cartellino dell'ex Milan. Nel VIDEO, Gianluca Di Marzio spiega nel dettaglio la situazione legata a Romagnoli

CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS DI OGGI

