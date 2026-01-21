Lazio, Romagnoli vuole l'ok per andare in Qatar da Mancini: le ultime news di mercatoCalciomercato
Il mercato della Lazio può vivere uno scossone in uscita. Il capitano, Alessio Romagnoli, sta spingendo per trasferirsi in Qatar, all'Al-Sadd, la squadra allenata da Roberto Mancini, pronta a mettere 8 milioni di euro sul piatto per il cartellino dell'ex Milan. Nel VIDEO, Gianluca Di Marzio spiega nel dettaglio la situazione legata a Romagnoli
