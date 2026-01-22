Offerte Sky
Napoli-Giovane, accordo raggiunto con l'Hellas Verona. Calciomercato news

Calciomercato

Il Napoli ha raggiunto l'accordo con l'Hellas Verona per Giovane. La società di De Laurentiis ha superato la concorrenza della Lazio per il 22enne attaccante brasiliano: Conte avrà così a disposizione un nuovo esterno offensivo visto che l'infortunio di Neres sembra più serio del previsto. Venerdì 23 gennaio è previsto un incontro per definire gli ultimi dettagli, Giovane si trasferisce a titolo definitivo con una base fissa molto bassa e con bonus a salire fino ad arrivare a un totale di 20 milioni

