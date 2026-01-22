Il Napoli ha raggiunto l'accordo con l'Hellas Verona per Giovane. La società di De Laurentiis ha superato la concorrenza della Lazio per il 22enne attaccante brasiliano: Conte avrà così a disposizione un nuovo esterno offensivo visto che l'infortunio di Neres sembra più serio del previsto. Venerdì 23 gennaio è previsto un incontro per definire gli ultimi dettagli, Giovane si trasferisce a titolo definitivo con una base fissa molto bassa e con bonus a salire fino ad arrivare a un totale di 20 milioni

