Il Napoli ha raggiunto l'accordo con l'Hellas Verona per Giovane. La società di De Laurentiis ha superato la concorrenza della Lazio per il 22enne attaccante brasiliano: Conte avrà così a disposizione un nuovo esterno offensivo visto che l'infortunio di Neres sembra più serio del previsto. Venerdì 23 gennaio è previsto un incontro per definire gli ultimi dettagli, Giovane si trasferisce a titolo definitivo con una base fissa molto bassa e con bonus a salire fino ad arrivare a un totale di 20 milioni
Prossimi Video
Napoli, contatti continui con il Verona per prendere Giovane
Calciomercato
Juventus, idea Juanlu del Siviglia come vice Kalulu: le news
Calciomercato
Juve, intesa di massima con En-Nesyri: le news di mercato
Calciomercato
Baldanzi al Genoa, Venturino alla Roma in prestito
Calciomercato
Genoa, fatta per Zätterström: il VIDEO dell'arrivo
Calciomercato
Juve, blitz di Ottolini a Istanbul per En-Nesyri
Calciomercato
Baldanzi: "De Rossi tra i motivi per cui ho scelto il Genoa"
video