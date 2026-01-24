Calciomercato 2026, ultime news di oggi in diretta live
Qui tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport.
Calciomercato, le news di oggi 24 gennaio
- Napoli, domani le visite di Giovane a Milano
- Intanto Lucca e Lang sono ufficialmente di Nottingham Forest e Galatasaray
- La Juve ha chiuso per En-Nesyri: i dettagli
- Ma è testa a testa tra i due club per Juanlu Sanchez
- Baldanzi ha salutato la Roma: è un nuovo giocatore del Genoa
- Udinese, piace Kumbulla della Roma
Izzo torna ad Avellino: le ufficialità in B
Armando Izzo è nuovamente un giocatore dell'Avellino. L'ormai ex difensore del Monza torna nel club dove ha giocato a inizio carriera. Ecco le altre ufficialità di ieri in Serie B
Lucca al Nottingham e Lang al Gala: le ufficialità di ieri all'estero
Ormai a tutti gli effetti ex del Napoli: Lorenzo Lucca è stato ufficializzato nella giornata di ieri come nuovo attaccante del Nottingham Forest. Il Galatasaray ha invece annunciato l'arrivo di Lang. Ecco tutti i principali affari già conclusi all'estero
Buongiorno calciomercato!
Pochi minuti per ascoltare cosa sta succedendo sul mercato in questo momento e cosa può succedere oggi... direttamente da Gianluca Di Marzio
Lazio, idea Tessman a centrocampo
È stato un gennaio con tante novità per la Lazio. Il club di Lotito però continua a cercare rinforzi. Piace il centrocampista del Lione ed ex Venezia Tessman: da capire la fattibilità dell'operazione
Napoli, fatta per Giovane: visite nelle prossime ore
Il brasiliano sta per diventare un nuovo attaccante della squadra di Conte. Il Napoli ha raggiunto l’intesa con Giovane, dopo quella col Verona. Oggi è atteso a Milano per le visite mediche. Da lì potrebbe poi raggiungere Torino per aggregarsi alla squadra che gioca domani alle 18 contro la Juve