Calciomercato 2026, ultime news di oggi in diretta live

Qui tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. 'Calciomercato l'Originale' torna lunedì 26 gennaio alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio: tutta la settimana LIVE da San Martino di Castrozza

Calciomercato, le news di oggi 24 gennaio

Izzo torna ad Avellino: le ufficialità in B

Armando Izzo è nuovamente un giocatore dell'Avellino. L'ormai ex difensore del Monza torna nel club dove ha giocato a inizio carriera. Ecco le altre ufficialità di ieri in Serie B

Lucca al Nottingham e Lang al Gala: le ufficialità di ieri all'estero

Ormai a tutti gli effetti ex del Napoli: Lorenzo Lucca è stato ufficializzato nella giornata di ieri come nuovo attaccante del Nottingham Forest. Il Galatasaray ha invece annunciato l'arrivo di Lang. Ecco tutti i principali affari già conclusi all'estero

Buongiorno calciomercato!

Pochi minuti per ascoltare cosa sta succedendo sul mercato in questo momento e cosa può succedere oggi... direttamente da Gianluca Di Marzio

Lazio, idea Tessman a centrocampo

È stato un gennaio con tante novità per la Lazio. Il club di Lotito però continua a cercare rinforzi. Piace il centrocampista del Lione ed ex Venezia Tessman: da capire la fattibilità dell'operazione

Napoli, fatta per Giovane: visite nelle prossime ore

Il brasiliano sta per diventare un nuovo attaccante della squadra di Conte. Il Napoli ha raggiunto l’intesa con Giovane, dopo quella col Verona. Oggi è atteso a Milano per le visite mediche. Da lì potrebbe poi raggiungere Torino per aggregarsi alla squadra che gioca domani alle 18 contro la Juve

Napoli, ecco Giovane: visite nelle prossime ore

napoli

Giovane si appresta a diventare un nuovo giocatore del Napoli: dopo aver trovato l’accordo con il...

Calciomercato, news e trattative del 23 gennaio

Calciomercato

Qui in diretta tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra...

Calciomercato, ultime news del 22 gennaio

Calciomercato

Qui in diretta tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra...

Inter, colpo per il futuro: ecco Jakirovic

Calciomercato

L'Inter ha chiuso un colpo per la difesa del futuro: preso il giovanissimo Leon Jakirovic. Il...

Inter-Dibu Martinez: incontro nelle scorse ore

Calciomercato

Un'opzione "mondiale" per il futuro della porta nerazzurra: il club ha incontrato nelle scorse...
