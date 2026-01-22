Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Napoli, Lucca va al Nottingham: prestito oneroso e diritto di riscatto a 35 milioni

Calciomercato

Lorenzo Lucca saluta il Napoli dopo solo sei mesi: ha scelto il Nottingham Forest. L’attaccante lascerà la città oggi, giovedì 22 dicembre, per iniziare la sua nuova avventura in Premier League. Operazione in prestito da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 35 milioni. Il calciatore aveva valutato nelle ultime ore tutte le possibili soluzioni: in Italia piaceva al Pisa mentre in Spagna al Siviglia. Con questa uscita il calciomercato invernale del Napoli, a saldo zero, può iniziare a muoversi anche in entrata. Guarda il VIDEO per scoprire tutti i dettagli dell'affare

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE - NAPOLI, IL MERCATO RESTA A SALDO ZERO

TAG:

Prossimi Video

Edin Dzeko è un nuovo giocatore dello Schalke 04

Calciomercato

Genoa, Baldanzi è atteso in giornata

Calciomercato

Juve, blitz di Ottolini a Istanbul per En-Nesyri

Calciomercato

Roma, si sblocca Baldanzi al Genoa: in cambio Venturino

Calciomercato

Juve, En-Nesyri rimane l'obiettivo principale per l'attacco

Calciomercato

Napoli, Lucca e Lang in uscita: si valuta Giovane

Calciomercato