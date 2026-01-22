Lorenzo Lucca saluta il Napoli dopo solo sei mesi: ha scelto il Nottingham Forest. L’attaccante lascerà la città oggi, giovedì 22 dicembre, per iniziare la sua nuova avventura in Premier League. Operazione in prestito da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 35 milioni. Il calciatore aveva valutato nelle ultime ore tutte le possibili soluzioni: in Italia piaceva al Pisa mentre in Spagna al Siviglia. Con questa uscita il calciomercato invernale del Napoli, a saldo zero, può iniziare a muoversi anche in entrata. Guarda il VIDEO per scoprire tutti i dettagli dell'affare

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE - NAPOLI, IL MERCATO RESTA A SALDO ZERO