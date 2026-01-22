Lorenzo Lucca saluta il Napoli dopo solo sei mesi: ha scelto il Nottingham Forest. L’attaccante lascerà la città oggi, giovedì 22 dicembre, per iniziare la sua nuova avventura in Premier League. Operazione in prestito da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 35 milioni. Il calciatore aveva valutato nelle ultime ore tutte le possibili soluzioni: in Italia piaceva al Pisa mentre in Spagna al Siviglia. Con questa uscita il calciomercato invernale del Napoli, a saldo zero, può iniziare a muoversi anche in entrata. Guarda il VIDEO per scoprire tutti i dettagli dell'affare
CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE - NAPOLI, IL MERCATO RESTA A SALDO ZERO
Prossimi Video
Edin Dzeko è un nuovo giocatore dello Schalke 04
Calciomercato
Genoa, Baldanzi è atteso in giornata
Calciomercato
Juve, blitz di Ottolini a Istanbul per En-Nesyri
Calciomercato
Roma, si sblocca Baldanzi al Genoa: in cambio Venturino
Calciomercato
Juve, En-Nesyri rimane l'obiettivo principale per l'attacco
Calciomercato
Napoli, Lucca e Lang in uscita: si valuta Giovane
Calciomercato
Mercato, incontri Dibu Martinez-Inter e Kessie-Juve
Calciomercato