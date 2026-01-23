Offerte Sky
En-Nesyri alla Juventus, siamo ai dettagli finali: le news di calciomercato e cosa manca

Calciomercato

Luciano Spalletti avrà presto il suo nuovo attaccante. È ai dettagli finali l'acquisto di Youssef En-Nesyri dal Fenerbahce. Dopo il viaggio del ds Ottolini in Turchia la trattativa è ai dettagli finali. C'è ancora un minimo di distanza tra i club sulle cifre di prestito e diritto, ma non sono previste sorprese e l'attaccante (di ritorno dalla Coppa d'Africa) ha dato il suo ok. Le cifre si aggirano in un prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. La Juventus pagherà una cifra maggiore per il prestito proprio perché il Fener coprirà parte dello stipendio del marocchino. Nel VIDEO tutti i dettagli da Gianluca Di Marzio

CALCIOMERCATO: LE NEWS DI OGGI LIVE

