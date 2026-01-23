Romagnoli andrà all'Al-Sadd, ma è convocato per Lecce

Il futuro del capitano della Lazio sarà in Qatar. La trattativa per il trasferimento all'Al-Sadd - allenato da Roberto Mancini - è in dirittura d'arrivo. Ma Romagnoli - così come successo a Guendouzi contro la Fiorentina, prima del passaggio al Fenerbahce - dovrebbe giocare la sua ultima partita nella trasferta di Lecce (sabato 24 gennaio alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW), nonostante l'imminente cessione. Il difensore si è allenato regolarmente alla vigilia ed è nella lista dei convocati. Probabile che Sarri decida di schierarlo dal 1'. Nel video le ultime news con l'inviato a Formello Matteo Petrucci

CALCIOMERCATO: LE NEWS DI OGGI E LE TRATTATIVE LIVE