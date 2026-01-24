Offerte Sky
Calciomercato Napoli: Juanlu primo nome per un esterno destro, si segue Fortini

Calciomercato

Il mercato del Napoli non si ferma con l'arrivo di Giovane. Gli azzurri ora, più che un altro rinforzo in attacco, vogliono un esterno destro che possa giocare a tutta fascia. Il primo nome è Juanlu Sanchez, 22enne del Siviglia già cercato in estate. L'alternativa è Niccolò Fortini della Fiorentina, per il quale non peserebbero le attuali limitazioni sul mercato essendo un under 23 italiano (classe 2006)

