Il mercato del Napoli non si ferma con l'arrivo di Giovane. Gli azzurri ora, più che un altro rinforzo in attacco, vogliono un esterno destro che possa giocare a tutta fascia. Il primo nome è Juanlu Sanchez, 22enne del Siviglia già cercato in estate. L'alternativa è Niccolò Fortini della Fiorentina, per il quale non peserebbero le attuali limitazioni sul mercato essendo un under 23 italiano (classe 2006)
