Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live
Qui tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. 'Calciomercato l'Originale' in diretta alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio: questa settimana LIVE da San Martino di Castrozza
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi 26 gennaio
- Juventus, Chiellini: "La trattativa En-Nesyri per noi è chiusa"
- Napoli, Manna: "Giovane è un calciatore di prospettiva, Juanlu ci piace"
- Lazio, il comunicato: "Romagnoli non è sul mercato"
- Lazio, vicinissima la chiusura per Daniel Maldini
- Torino, si avvicina il difensore Tchoca del Corinthias
- Mandas saluta in direzione Bournemouth, il sostituto è Motta
- Cremonese, colpo a sopresa: arriva Djuric dal Parma
- Juve Stabia, Grant è il nuovo capo delle operazioni calcistiche
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- Il tabellone della Serie B
Psv, Bosz: "Perisic lo voglio con noi a lungo"
L'allenatore del PSV Peter Bosz ha spiegato l'impiego part-time di Ivan Perisic, obiettivo di mercato dell'Inter: "Se c'entra il mercato con il suo minutaggio? Ivan sta per compiere 37 anni e giochiamo moltissime partite in poco tempo. Voglio averlo a disposizione, ma preferibilmente per un periodo più lungo".
Napoli, Manna: "Giovane è un calciatore di prospettiva, Janlu ci piace"
Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha spiegato prima del match contro la Juventus le prossime mosse di mercato del club. "Avremmo voluto fare qualcosa prima, ma le condizioni non sono ottimali abbiamo dovuto aspettare le uscite. Giovane è un ragazzo di prospettiva ha fatto vedere cose interessanti. - ha spiegato Manna che aggiunge - Marianucci e Ambrosino? Il mercato aperto, ci sono tante dinamiche di campo e non. Ci faremo trovare pronti su eventuali opportunità. Juanlu è un bravo giocatore che abbiamo trattato, noi lavoriamo in condizioni non ottimali, dobbiamo ponderare ogni scelta. è un gicoatore che ci piace vediamo cosa succede in questi 10 giorni".
Juventus, Chiellini: "En-Nesyri ha espresso dubbi, per noi è chiusa"
Il dirigente della Juventus Giorgio Chiellini ha spiegato nel pre gara del match con il Napoli lo stato della trattativa con il Fenerbahce per En-Nesyri: "La situazione è semplice, siamo andati a parlarci e il calciatore ha espresso dubbi sulla formula. Quindi per noi ora è una trattativa chiusa"
Chiellini fa il punto sulla trattativa per En-Nesyri. VIDEOVai al contenuto
Cremonese, visite per Milan Djuric
È stata la notizia a sorpresa della domenica. Oggi l'attaccante bosniaco classe '90 svolgerà le visite mediche con la Cremonese. Ricordiamo che per il suo cartellino i grigiorossi spenderanno poco più di un milione di euro
Cagliari, ecco Albarracin: l'arrivo a Villa Stuart per le visite mediche
Il giovane talento uruguayano (classe 2005) è a Villa Stuart per le visite mediche. Ricordiamo la formula dell'operazione che lo ha portato al Cagliari: 2 milioni di euro, con il Boston River che ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita. Il club sardo ha anche la possibilità di abbassare questa percentuale dal 50% al 30% pagando 500mila euro