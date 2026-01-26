Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha spiegato prima del match contro la Juventus le prossime mosse di mercato del club. "Avremmo voluto fare qualcosa prima, ma le condizioni non sono ottimali abbiamo dovuto aspettare le uscite. Giovane è un ragazzo di prospettiva ha fatto vedere cose interessanti. - ha spiegato Manna che aggiunge - Marianucci e Ambrosino? Il mercato aperto, ci sono tante dinamiche di campo e non. Ci faremo trovare pronti su eventuali opportunità. Juanlu è un bravo giocatore che abbiamo trattato, noi lavoriamo in condizioni non ottimali, dobbiamo ponderare ogni scelta. è un gicoatore che ci piace vediamo cosa succede in questi 10 giorni".