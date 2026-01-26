Napoli, contatti per Alisson Santos dello Sporting

Il club campione d’Italia lavora per dare un altro esterno a Conte e sta provando a prendere in prestito Alisson Santos, ala del 2002 dello Sporting Club Portugal. Il Napoli ha avviato i contatti per un prestito con i portoghesi, che danno dell’esterno sinistro brasiliano una valutazione alta ma potrebbero lasciarlo andare visto che in quella posizione hanno già preso un altro giocatore. Nel VIDEO tutti i dettagli con Gianluca Di Marzio

