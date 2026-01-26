Napoli, contatti per Alisson Santos dello Sporting

Offerte Sky
Napoli, per Alisson Santos dello Sporting avviati contatti. Le news di calciomercato

Calciomercato

Il club campione d’Italia lavora per dare un altro esterno a Conte e sta provando a prendere in prestito Alisson Santos, ala del 2002 dello Sporting Club Portugal. Il Napoli ha avviato i contatti per un prestito con i portoghesi, che danno dell’esterno sinistro brasiliano una valutazione alta ma potrebbero lasciarlo andare visto che in quella posizione hanno già preso un altro giocatore. Nel VIDEO tutti i dettagli con Gianluca Di Marzio

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

