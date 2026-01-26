Il club campione d’Italia lavora per dare un altro esterno a Conte e sta provando a prendere in prestito Alisson Santos, ala del 2002 dello Sporting Club Portugal. Il Napoli ha avviato i contatti per un prestito con i portoghesi, che danno dell’esterno sinistro brasiliano una valutazione alta ma potrebbero lasciarlo andare visto che in quella posizione hanno già preso un altro giocatore. Nel VIDEO tutti i dettagli con Gianluca Di Marzio
TAG:
Prossimi Video
Inter, Luis Henrique piace al Bournemouth. E Perisic…
Calciomercato
Roma, contatti per Carrasco. Tsimikas verso la permanenza
Calciomercato
Blitz Genoa per Amorim dell’Alverca. Kjaergaard l’altra idea
Calciomercato
Napoli, contatti per Alisson Santos dello Sporting
Calciomercato
Pisa, in arrivo l’attaccante Stojikovic dal Cracovia
Calciomercato
Lazio, l'arrivo a Roma di Maldini: visite nelle prossime ore
Calciomercato
Genoa, per il centrocampo contatti per Amorim dell’Alverca
Calciomercato