Calciomercato, news e trattative in diretta

Ieri è stata la giornata dell'arrivo a Roma di Daniel Maldini. Partito da Linate (dove a salutarlo c'era papà Paolo), Maldini è arrivato in serata a Roma. Oggi sono previste le visite con la Lazio e poi la firma del contratto. La formula tra Lazio e e Atalanta è un prestito oneroso: 1 milione di euro, con diritto di riscatto (che può diventare obbligo al determinarsi di alcune condizioni) fissato tra i 13 e i 14 milioni