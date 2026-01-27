Calciomercato, news e trattative in diretta

Calciomercato 2026, ultime news di oggi in diretta live
Qui tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport.
Calciomercato, le news di oggi 27 gennaio
- Juve, torna l'ipotesi Kolo Muani per l'attacco
- Napoli, contatti per Alisson Santos dello Sporting
- Napoli, chieste informazioni su Terrier del Leverkusen
- Roma, continuano i contatti per Carrasco. E Tsimikas...
- Lazio, Maldini a Roma per visite e firma
- Lazio, il comunicato: "Romagnoli non è sul mercato"
- Genoa, blitz per Amorim: l'altra idea è Kjaergaard
- Cremonese, colpo a sopresa: arriva Djuric dal Parma
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- Il tabellone della Serie B
Moses riparte dal Kazakistan
Victor Moses è un nuovo giocatore del Kaysar: l'esterno offensivo classe 1990, che ha un passato in Serie A con l'Inter, ha deciso di ripartire dal Kazakistan.
Pisa, in arrivo l’attaccante Stojikovic dal Cracovia
Con Gianluca Di Marzio le news sul mercato del Pisa: per Gilardino sta arrivando un altro attaccante dopo Durosinmi. Si tratta di Filip Stojikovic dal Cracovia. Quello che c'è da sapere
Napoli, contatti per Alisson Santos
Il Napoli ha avviato i contatti con lo Sporting per l'ala brasiliana classe 2002 dello Sporting. Tutti i dettagli sulla pista Alisson Santos nel VIDEO con Gianluca Di Marzio
Juve, torna l’ipotesi Kolo Muani
Nella puntata di ieri di Calciomercato L’Originale, Gianluca Di Marzio ha raccontato come la Juventus potrebbe tornare su Kolo Muani. L’attaccante francese del Psg, ora in prestito al Tottenham ma bianconero negli ultimi sei mesi della scorsa stagione, sarebbe il preferito di Spalletti. Nel VIDEO tutti i dettagli di quello che sarebbe un clamoroso ritorno
Lazio, ieri l'arrivo di Daniel Maldini
Ieri è stata la giornata dell'arrivo a Roma di Daniel Maldini. Partito da Linate (dove a salutarlo c'era papà Paolo), Maldini è arrivato in serata a Roma. Oggi sono previste le visite con la Lazio e poi la firma del contratto. La formula tra Lazio e e Atalanta è un prestito oneroso: 1 milione di euro, con diritto di riscatto (che può diventare obbligo al determinarsi di alcune condizioni) fissato tra i 13 e i 14 milioni
Gli acquisti ufficiali in A finora
Tra le ultime ufficialità di mercato c'è l'arrivo di Jakirovic all'Inter: affare da 2 milioni e 500 mila euro più altrettanti milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita in favore del club croato. Al link tutti gli arrivi in Serie A di questo mercato di gennaio.