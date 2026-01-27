Calciomercato, news e trattative in diretta

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Calciomercato 2026, ultime news di oggi in diretta live

live BLOG

Qui tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. 'Calciomercato l'Originale' in diretta alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio: questa settimana LIVE da San Martino di Castrozza

IL TABELLONE 

in evidenza

Calciomercato, le news di oggi 27 gennaio

LIVE

Moses riparte dal Kazakistan

Victor Moses è un nuovo giocatore del Kaysar: l'esterno offensivo classe 1990, che ha un passato in Serie A con l'Inter, ha deciso di ripartire dal Kazakistan.

Pisa, in arrivo l’attaccante Stojikovic dal Cracovia

Con Gianluca Di Marzio le news sul mercato del Pisa: per Gilardino sta arrivando un altro attaccante dopo Durosinmi. Si tratta di Filip Stojikovic dal Cracovia. Quello che c'è da sapere

Napoli, contatti per Alisson Santos

Il Napoli ha avviato i contatti con lo Sporting per l'ala brasiliana classe 2002 dello Sporting. Tutti i dettagli sulla pista Alisson Santos nel VIDEO con Gianluca Di Marzio

Napoli, contatti per Alisson Santos dello Sporting

Napoli, contatti per Alisson Santos dello Sporting

Vai al contenuto

Juve, torna l’ipotesi Kolo Muani

Nella puntata di ieri di Calciomercato L’Originale, Gianluca Di Marzio ha raccontato come la Juventus potrebbe tornare su Kolo Muani. L’attaccante francese del Psg, ora in prestito al Tottenham ma bianconero negli ultimi sei mesi della scorsa stagione, sarebbe il preferito di Spalletti. Nel VIDEO tutti i dettagli di quello che sarebbe un clamoroso ritorno

Juve, c'è l'ipotesi di un ritorno per l'attacco

Juve, c'è l'ipotesi di un ritorno per l'attacco

Vai al contenuto

Lazio, ieri l'arrivo di Daniel Maldini

Ieri è stata la giornata dell'arrivo a Roma di Daniel Maldini. Partito da Linate (dove a salutarlo c'era papà Paolo), Maldini è arrivato in serata a Roma. Oggi sono previste le visite con la Lazio e poi la firma del contratto. La formula tra Lazio e e Atalanta è un prestito oneroso: 1 milione di euro, con diritto di riscatto (che può diventare obbligo al determinarsi di alcune condizioni) fissato tra i 13 e i 14 milioni

Gli acquisti ufficiali in A finora

Tra le ultime ufficialità di mercato c'è l'arrivo di Jakirovic all'Inter: affare da 2 milioni e 500 mila euro più altrettanti milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita in favore del club croato. Al link tutti gli arrivi in Serie A di questo mercato di gennaio.

Inter, ufficiale il primo acquisto del mercato di gennaio

Inter, ufficiale il primo acquisto del mercato di gennaio

Vai al contenuto

Calciomercato: Altre Notizie

Lazio, Maldini è a Roma: oggi le visite mediche

Calciomercato

 Il giocatore arrivato nella Capitale dove oggi, martedì 27 gennaio, svolgerà le visite...

Juventus, torna l'ipotesi Kolo Muani per l'attacco

Calciomercato

Per i bianconeri torna in auge l'ipotesi Kolo Muani, alla Juve negli ultimi sei mesi della...

Napoli su Terrier: quel gol di scorpione... VIDEO

Calciomercato

Sondaggio del Napoli per Martin Terrier, esterno francese che gioca in Bundesliga. Piace a...

Calciomercato, news e trattative in diretta

live blog

Qui tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di...

Cremonese, in arrivo Djuric: accordo fino al 2027

Calciomercato

Il club grigiorosso ha chiuso l'operazione con il Parma per il ritorno a Cremona dell'attaccante...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE