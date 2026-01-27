Lazio, spunta Arnau Martinez del Girona. E piace Przyborek

Offerte Sky
Calciomercato Lazio: interessa Arnau Martinez del Girona e piace Przyborek

Calciomercato
©Getty

Dopo cessioni importanti e qualche acquisto in prospettiva, la Lazio intende ancora rinforzarsi e guarda al mercato spagnolo: il giocatore che interessa è Arnau Martinez terzino del Girona. Il giocatore è un classe 2003 e può anche essere impiegato come difensore centrale. In questa stagione ha collezionato 18 presenze, un gol e un assist nella Liga. Interessa anche Adrian Przyborek, trequartista classe 2007 del Pogon Szczescin, considerato un grande talento del calcio polacco

CALCIOMERCATO: LE NEWS DI OGGI E LE TRATTATIVE LIVE

