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Milan, pressing su Goretzka del Bayern Monaco in scadenza a giugno

Calciomercato

Dopo 8 stagioni con la maglia del Bayern Monaco, Leon Goretzka è pronto per una nuova avventura. Il 31enne in scadenza a giugno piace al Milan, che sta spingendo per provare a portare in Italia il giocatore perché ha le caratteristiche ideali per rinforzare il centrocampo rossonero. Sullo sfondo resta anche la Juventus. Nel VIDEO le ultime news di calciomercato con Gianluca Di Marzio

MILAN O JUVE, COSA E' MEGLIO PER GORETZKA

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