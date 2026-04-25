Milan-Juventus, la conferenza di Allegri: "Non sarà una partita snodo, ma è da vincere"
Il posticipo tra Milan e Juventus chiuderà la domenica di Serie A. A presentare il big match in conferenza stampa l'allenatore rossonero, Massimiliano Allegri: "Non è una partita snodo, ma è una gara da vincere: ci mancano 7 punti per l'aritmetica - ha detto -. Adesso non è il momento di pensare al futuro o al mercato, dobbiamo restare focalizzati sull'obiettivo Champions. I bianconeri sono cresciuti con Spalletti, sarà un bellissimo match"
Termina qui la conferenza stampa.
Al tifoso cosa puoi dire a chi ha un senso di disagio visto che si è vinto poco negli ultimi anni?
"Solo chi vince va nell'albo d'oro. Io sono arrivato quest'anno e insieme alla società stiamo facendo un buon lavoro, è normale che l'ambizione di tutti è quella di avere una buona base e migliorare l'anno prossimo per essere competitivi. L'errore da non fare è analizzare in modo troppo negativo le cose che sono state sbagliate, altrimenti rischi di buttare anche le cose buone"
Da qui a fine stagione qual è il suo desiderio più grande?
"Quello di arrivare tra le prime 4"
In settimana tanti hanno espresso parole di stima per lei. Quanto le fa piacere e quanto è importante per fare gruppo? Domani giocherete anche davanti a 75 mila spettatori...
"I tifosi vanno ringraziati perché ci hanno sempre accompagnato, se si raggiungerà l'obiettivo sarà anche merito loro. Mi fanno piacere le parole, questa squadra ha il pregio di dare il massimo sotto il punto di vista dell'impegno"
Avevamo tanto osannato la prima parte di stagione di Pulisic. Come si spiega queste 15 partite senza gol? L'ha visto un po' giù di corda?
"La condizione fisica è migliorata, così come quella degli altri e tutti sono a disposizione. Pulisic ha fatto meglio nelle ultime, il calcio è bello perché con un'azione e una partita si butta via quello che è stato fatto precedentemente, nel bene e nel male. Domani bisogna fare una bella prestazione contro una grande squadra come la Juve"
Siamo arrivati a Verona che la situazione sembrava catastrofica. Cosa è successo in questa settimana? Vi siete chiariti?
"Io dico sempre che all'interno della stagione c'è un momento di difficoltà, noi l'abbiamo passato con le due sconfitte, ma questo non vuol dire buttare a mare tutto ciò che di buono era stato fatto. Ecco perché deve regnare l'equilibrio. I ragazzi sono stati molto bravi, giocare a Verona in quel momento non era semplice"
È l'ultima chance per Leao per avere una maglia da titolare nel Milan del futuro?
"Rafa non viene giudicato tecnicamente per quest'annata, se il giocatore è bravo rimane bravo e lui è uno di questi"
La crescita di Pavlovic?
"Pavlovic è un giocatore che è molto migliorato quest'anno e credo che in questo momento sia uno dei difensori più bravi che ci siano in Europa"
L'aspettativa alla Juve era di vincere. Quelle al Milan, in prospettiva, hanno un'ambizione simile?
"Le aspettative devono essere quelle di poter vincere. Quando lavori in un grande club è normale puntare al massimo e se fai così ottiene il massimo che puoi fare, poi da lì è una buona base per il futuro. Ripeto: bisogna finire la stagione tra le prime 4"
Si aspettava questo percorso di Yildiz?
"Ha qualità importanti, ma in quel momento la Juve ha lavorato bene dalla base alla seconda squadra. Tanti giovani sono stati messi in prima squadra, altri sono stati venduti. Tutto sta nel lavoro al di sotto della prima squadra"
La scorsa estate i due acquisti più riusciti sono stati Modric e Rabiot. Per la prossima stagione chiederà altri campioni già costruiti? Serve questo al Milan per crescere?
"Nel calcio ci sono giocatori di grande esperienza a cui la maglia del Milan non pesa. Poi ci sono situazioni, come Jashari, dove la società ha fatto un ottimo investimento per un giocatore di valore che, però, ha avuto un infortunio. Ma questo non vuol dire sia scarso, è normale che ha avuto difficoltà ma sarà importante per il Milan del futuro. Come è cresciuto anche De Winter o Athekame. Bisogna mixare le due cose e credo la società abbia fatto bene, poi tutto può essere migliorato"
State già lavorando in vista del futuro con la dirigenza o parlate di altro?
"Parliamo dell'annata, delle situazioni che ci sono state, delle possibilità che ci sono l'anno prossimo. In questo momento parlare di mercato è anche poco rispettoso, abbiamo una rosa di ragazzi straordinari che hanno riportato il Milan a una posizione consona e che l'anno prossimo, in questo momento, potrebbe giocare la Champions. Quello che si legge sul prossimo anno non è vero. La società in estate ha lavorato bene e la rosa è molto competitiva, lo dicono i risultati"
Nelle ultime 4 l'Inter ha fatto punteggio pieno, la Juve 10 punti e il Milan 6. Domani bisogna attendersi un Milan da grandi notti?
"Credo che la mia squadra non si sia mai spenta. Abbiamo fatto 24 partite senza perdere e poi nel ritorno ne abbiamo perse 4, è quello che fa vedere le cose in maniera diversa. Ma per arrivare all'obiettivo devi sommare i punti che hai fatto in tutta la stagione. I punti sono 66 e abbiamo cinque partite a disposizione per farne altri che ci permettano di entrare tra le prime 4. È normale che poi vanno fatte delle riflessioni per capire come le hai perse, però l'importante è non perdere di vista l'obiettivo"
Quanto sarebbe importante battere la Juve per arrivare secondi?
"Capisco tutto, ma io so solo una cosa: l'obiettivo è entrare tra le prime 4, poi faremo il massimo per arrivare secondi e se non ci riusciremo vuol dire che qualcuno avrà fatto meglio. Dobbiamo focalizzarci solo su quello. Mancano 7 punti, magari raggiungere l'obiettivo all'ultima giornata. In questo momento dobbiamo pensare tutti a questo"
Che Juventus ti aspetti? Quanto ti aspetti che gli attaccanti si sblocchino?
"La Juventus sta facendo molto bene sotto l'aspetto del gioco e anche della solidità, perché sono 3 partite che non prende gol. E speriamo che domani lo prenda. Adesso non dobbiamo pensare ai difensori o agli attaccanti, ma solo a fare risultato"
Cosa manca al Milan per provare a vincere lo scudetto l'anno prossimo?
"Parlare adesso di mercato non serve a niente. Sicuramente domani non potremo raggiungere l'obiettivo aritmeticamente, una volta che l'avremo fatto saremo anche più lucidi per valutare le cose. Adesso magari vedi le cose in maniera poco chiara perché sei preso da altre cose"
Conte dice che i secondi sono i primi dei perdenti...
"Non commento le parole di Antonio, sta facendo un ottimo lavoro anche quest'anno. Vincere è una cosa straordinaria. Per una società di calcio in questo momento in Italia è fondamentale essere tra le prime 4 per giocare la Champions, soprattutto dal punto di vista economico per la società. Vedremo a fine anno dove siamo, finché la matematica non ci dà la certezza della Champions bisogna rimanere con i piedi per terra e lavorare. Dopo la Juve abbiamo il Sassuolo, che è sempre una trasferta scomoda, poi l'Atalanta in casa, il Genoa fuori e l'ultima col Cagliari. Servono 7 punti e vanno conquistati sul campo. Sappiamo che domani sarà difficile, cercheremo di fare un altro passettino"
Quella di domani è l'ultima partita-snodo? Gabbia ha detto che avete fatto il massimo, siete d'accordo?
"Non è una partita-snodo, ci mancano 7 punti per l'aritmetica, magari ne serviranno anche di meno. È una partita da vincere, finora la più importante è stata quella di domenica scorsa a Verona. Domani ci consentirebbe di fare un ulteriore passo verso il nostro obiettivo. Quando si lavora al Milan bisogna lavorare per il massimo traguardo, noi l'abbiamo fatto e dobbiamo lavorare ogni giorno per migliorare. L'anno prossimo partiremo da una buona base. Con la società c'è sempre un confronto aperto, ma una base solida ce l'abbiamo"
Negli ultimi anni i Milan-Juve sono state spesso con punteggi molto bassi. Ci sarà equilibrio anche domani?
"Difficile da dire, perché il calcio è imprevedibile. Magari arriva un gol dopo pochi minuti e si stappa subito, sicuramente resta una partita meravigliosa, soprattutto in un momento in cui ci giochiamo l'arrivo nelle prime 4 posizioni. L'arrivo di Spalletti ha dato qualcosa in più e stanno facendo un ottimo campionato"
Inizia ora la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.
Tra pochi minuti inizierà la conferenza stampa di Allegri.
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